‘GH DÚO’ pone fecha al regreso de Antonio Canales a la casa tras la muerte de su hermano

Antonio Canales está pasando una de sus semanas más complicadas debido a que se enteró de la muerte de su hermano pequeño, Francisco Javier, cuando todavía estaba encerrado en la casa de GH DÚO. Tras recibir la terrible noticia puso rumbo a reunirse con su familia, siendo visto en el tanatorio para velar los restos mortales de su hermano junto a sus seres queridos y poder asistir a su despedida. Como ya avisamos en Happy FM, en el comunicado de la familia del bailarín había pistas que hacían pensar que podría regresar más pronto que tarde a la casa de Tres Cantos, algo que la organización del programa y Telecinco han confirmado en la tarde de este viernes.

Antonio se marchó sin despedirse de sus compañeros el pasado martes, dejando la duda a todos de que algo grave podría estar pasando fuera, suposiciones ciertas, ya que el programa siempre avisa a los concursantes de noticias graves en su entorno familiar, llegando a sacarlos del aislamiento, puesto que es una de las normas desde que comenzó en el año 2000. Para dejarles más tranquilos, el andaluz apareció en la gala del jueves para tranquilizarles, aunque no quiso dar detalles. Apenas les dijo que les echaba de menos y que ya les contaría más adelante, dando pistas de que en no mucho tiempo podría verlos, aunque no aclaraba en esos momentos si se trataba de un encuentro o un regreso.

Finalmente, Antonio sí volverá a la casa y lo hará como concursante de pleno derecho, cumpliendo así la promesa del reality, que en el escueto comunicado de su salida aseguraba que «las puertas estarían abiertas en todo momento». Y así es, ya que será en la gala del domingo 25 de enero cuando se reincorpore como uno más, pese a que ha salido durante unos días del aislamiento.

Las pistas que dio la familia de Antonio Canales en su comunicado

Tras los rumores de la muerte de su hermano, fue la familia, vía comunicado en redes sociales, la que confirmó la triste noticia, intentando desmentir muchos de los rumores que circulaban. Llamaba la atención que el comunicado lo firmaba el otro hermano del bailarín, por lo que no era el propio Antonio el que había tenido acceso a sus propias redes, o al menos eso se quería dar a entender.

«Desgraciadamente, el pasado martes 20 de enero, falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes», comienza. Esta muerte llegaba sin que nadie se lo pudiera imaginar, ya que no sufría ningún tipo de enfermedad que hiciese temer por su vida. «Sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios», aseguraban.

«Quiero agradecer las muestras de cariño y preocupación de tantísima gente. Y pedimos sobre todo intimidad, discreción, sensatez y cordura», de esta manera pide a la prensa que se trate este tema con respeto, llegando a publicarse noticias de este fallecimiento antes de que la familia lo haya confirmado.

«Mi hermano Antonio está trabajando en un programa de máxima audiencia, y merece respeto, silencio y mesura», con esta frase quiere dejar claro que Canales no estaba al tanto de nada, por lo que al salir de la casa se ha encontrado con la noticia sin esperarla. Con esa frase dejaba claro que podría regresar, aunque no confirmaba fecha.