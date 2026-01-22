Comunicado de última hora de Antonio Canales tras abandonar ‘GH DÚO’

Antonio Canales abandonó el pasado martes de forma repentina la casa de GH DÚO cuando apenas había pasado dos semanas dentro. El bailaor estaba siendo protagonista de las tramas, por lo que no se entendía que decidiese abandonar, pero el programa apenas dio datos de lo sucedido, lanzando un escueto comunicado en el que informaba de la salida. Lo más extraño es que no pudo ni despedirse de sus compañeros, que se quedaron con una extraña sensación de que algo malo había pasado.

Ante este misterio, los rumores y conjeturas comenzaron a rodar, llegando a relacionar esta salida con el terrible accidente de trenes sucedido en Adamuz. Horas después, es la propia familia del bailaor la que ha querido salir al paso de los comentarios y dar una explicación clara, ya que es a ellos a los que les corresponde dar los detalles.

Es uno de los hermanos de Antonio el que ha querido escribir en su nombre, utilizando la cuenta oficial del concursante de Gran Hermano. En este comunicado, confirma que hay una terrible pérdida familiar, siendo su hermano Francisco Javier el que ha fallecido.

«Desgraciadamente, el pasado martes 20 de enero, falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes», comienza. Esta muerte llegaba sin que nadie se lo pudiera imaginar, ya que no sufría ningún tipo de enfermedad que hiciese temer por su vida. «Sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios», aseguran.

«Quiero agradecer las muestras de cariño y preocupación de tantísima gente. Y pedimos sobre todo intimidad, discreción, sensatez y cordura», de esta manera pide a la prensa que se trate este tema con respeto, llegando a publicarse noticias de este fallecimiento antes de que la familia lo haya confirmado.

«Mi hermano Antonio está trabajando en un programa de máxima audiencia, y merece respeto, silencio y mesura», con esta frase quiere dejar claro que Canales no estaba al tanto de nada, por lo que al salir de la casa se ha encontrado con la noticia sin esperarla. Deja, además, la puerta abierta a que, pasados unos días, pueda incluso regresar al concurso, ya que habla en presente y no en pasado sobre su participación.

«Y todo este inesperado y doloroso desenlace ha provocado muchos comentarios en redes sociales fuera de lugar, que están asustando mucho a gente que nos quiere», así denuncia los bulos y comentarios que se han lanzado en las últimas horas, asegurando muchos que podría ir el fallecido en uno de los trenes accidentados el pasado domingo, algo que es falso.

Además de agradecer la comprensión a todos, el comunicado termina con una dedicatoria a su hermano fallecido: «Vuelta alto, pequeño».

¿Volverá Antonio Canales a ‘GH DÚO’?

Esa es la pregunta que muchos se hacen ahora mismo, pero lo cierto es que es imposible de saber. Es cierto que, en caso de que los concursantes tengan problemas familiares, en las bases del concurso siempre está contemplado que sean informados y se mantenga la noticia en privado.

Además, la organización se apresuró a decir que Antonio Canales tiene las puertas abiertas de GH DÚO, por lo que podría, en un tiempo prudencial, regresar al programa tras guardar el luto por su hermano.