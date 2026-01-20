¿Por qué abandona Antonio Canales ‘GH DÚO’? Comunicado urgente del programa

GH DÚO sigue pasando por problemas desde su reciente estreno, ya que las audiencias no están funcionando como se esperaba. El reality de convivencia sufre una repentina baja entre sus integrantes, puesto que ha comunicado que Antonio Canales abandona de la casa de Tres Cantos de forma repentina y sin explicaciones. Todo esto ocurría a escasos minutos de la gala del martes, la primera de esta edición del programa de famosos de Telecinco, que hasta la semana pasada sólo se emitía en las noches del jueves y el domingo.

Con un escueto comunicado en redes sociales, el programa anunciaba la noticia pasadas las 20 h de este martes, 20 de enero de 2026. «Lamentamos comunicar que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa», así dejaba claro que no se trata de una expulsión disciplinaria o que haya activado el protocolo de abandono.

«Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo», con esta frase dejan claro que podría tratarse de un problema familiar, algo que todas las ediciones de Gran Hermano y programas como Supervivientes siempre se ha respetado, ya que se informa a los concursantes de posibles problemas de familiares o amigos muy cercanos, además de no hacerlos públicos si el propio interesado no quiere.

Para finalizar este comunicado, se deja claro desde la organización no se cierra la posibilidad de un posible regreso, ya sea en esta misma edición, cuando solucione sus hipotéticos problemas, o en futuras ediciones del programa. «La casa de GH DÚO siempre estará abierta para él», aseguran.

Habrá que esperar al comienzo de la gala para saber más datos de este repentino abandono de Antonio Canales del programa. Los concursantes de la casa han recibido la noticia de voz de ‘El Super’, que les ha leído el mismo comunicado que se ha publicado en la red.

Pese a las preguntas de sus compañeros, la dirección del programa ha decidido no dar más datos, dejando claro sólo que Antonio está bien de salud y que son causas ajenas las que le han obligado a tomar esta decisión. Tal y como se ha podido ver en la emisión del canal 24 horas, la noticia se ha comunicado sin que se haya podido (o querido) despedir de sus compañeros, aunque no han querido dar más detalles, diciendo nada más que «no es posible».

El paso de Antonio Canales por ‘Supervivientes 2021’

El bailaor no es nuevo en el mundo de los realities, ya que en el año 2021 pasó apenas unos días en Honduras, donde también tuvo problemas. Tras intentar hacerse amigo de Olga Moreno y negar que conocía a Fidel Albiac, la audiencia decidió que fuese el primer expulsado, pero la organización del programa decidió castigarle desterrándole durante varios días. Días después fue, de nuevo, expulsado en una nueva votación por la audiencia,