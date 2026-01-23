Antonio Canales reaparece tras la muerte de su hermano: el mensaje a sus compañeros de ‘GH DÚO’

Hace tan solo unos días, los seguidores de la cuarta edición de GH DÚO se vieron sorprendidos con una noticia: Antonio Canales había abandonado la casa de Tres Cantos, y lo hizo sin dar ningún tipo de explicación. De hecho, ni tan siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de todos y cada uno de sus compañeros, con quienes había compartido esta experiencia durante estas semanas. Como no podía ser de otra manera, esta información cayó como un jarro de agua fría entre los concursantes, puesto que el bailaor se había convertido en alguien imprescindible para la gran mayoría de ellos. El pasado jueves 22 de enero, en la nueva gala de GH DÚO, no solamente descubrimos el nombre del primer expulsado de la edición, sino que también fuimos testigos de la primera aparición en televisión de Antonio Canales tras haber trascendido el motivo de su adiós: la repentina muerte de su hermano pequeño.

Cabe destacar que, por el momento, los concursantes de la cuarta edición de GH DÚO siguen sin conocer el motivo de la repentina salida de Antonio Canales del reality. Por ese mismo motivo, el bailaor no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para mandar un mensaje a todos los que, durante unas cuantas semanas, fueron sus compañeros. «¡Cuánto os echo de menos y cuánto os quiero!», exclamó, a modo de saludo para todos los participantes de GH DÚO. «Cómo bien sabéis, tuve que abandonar el programa por motivos personales, pero aquí estoy. Pronto os lo contaré», prometió, tratando de mostrar una sonrisa a pesar de la dolorosa situación a la que está haciendo frente junto al resto de su familia. Pero no todo quedó ahí, puesto que el artista quiso ir mucho más allá: «Ojalá vernos pronto».

Como no podía ser de otra forma, todos y cada uno de los concursantes de GH DÚO, que se encontraban en el salón reunidos para hacer frente a la nueva gala, no pudieron evitar emocionarse al ver a Antonio Canales. El público presente en plató, que sí sabía el motivo del adiós del bailaor, no tardó en estallar en un emotivo aplauso.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez, tirando de esa espontaneidad que tantísimo le caracteriza, no tuvo reparos a la hora de hacer una firme petición a los concursantes de GH DÚO. ¿En qué consistió? En que dedicasen a Antonio Canales un simpático baile, para mandarle todo el cariño que necesitaba en estos momentos.

Acto seguido, varios de los compañeros del bailaor quisieron hacer hincapié en lo sumamente importante que ha sido para la gran mayoría de ellos durante esas semanas. «Para mí, ha sido el descubrimiento de la edición», reconoció abiertamente Belén Rodríguez. De hecho, hasta Cristina Piaget se mostró emocionada por el vídeo, a pesar de que tuvo algún que otro rifirrafe con el bailaor.

Es más que evidente que, a pesar de su repentino adiós por circunstancias personales, lo cierto es que Antonio Canales ha calado muy hondo entre sus compañeros, y eso es algo que se llevará para siempre. No sabemos si regresará a la casa más famosa de Tres Cantos pero, de hacerlo, seguramente se verá profundamente arropado por todos y cada uno de los concursantes. ¡Se lo ha ganado a pulso!