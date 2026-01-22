Sale a la luz el motivo por el que Antonio Canales abandonó ‘GH DÚO’: «Vuela alto, pequeño»

El pasado martes 20 de enero, los más fieles seguidores de la cuarta edición de GH DÚO se quedaron consternados al saber que Antonio Canales había tenido que poner punto y final a su participación en el reality. Tal y como dio a conocer el Súper a los participantes, se trataba de un «motivo de fuerza mayor», pero no desvelaron ningún detalle más al respecto. Tanto los concursantes como los espectadores tenían claro que algo grave había pasado, y no estaban mal encaminados. Tan solo unas horas después de que se comunicase la noticia en directo, haciendo hincapié en el comunicado emitido por el equipo del reality en redes sociales, ha salido a la luz el verdadero motivo por el que Antonio Canales se ha visto obligado a abandonar GH DÚO: el fallecimiento de su hermano pequeño. Una información que fue compartida en el El tiempo justo de la mano de la periodista Mónica Ramos.

Lejos de que todo quede ahí, en cuestión de horas, el bailaor puso rumbo la capital de Andalucía para despedirse para siempre de su hermano pequeño: «El bailaor ya está en Sevilla, donde se velarán los restos de su hermano menor», hizo saber la compañera del programa que se emite, de lunes a viernes, en Telecinco. Como no podía ser de otra manera, Joaquín Prat se ha quedado profundamente apenado al conocer, en directo, el verdadero motivo por el que Antonio Canales tuvo que salir a toda prisa de la casa más famosa de Tres Cantos. Recordemos que no tuvo ocasión, ni tan siquiera, de despedirse de sus compañeros de GH DÚO. «Nuestro pésame a toda la familia Canales por el fallecimiento. Antonio estaba dando mucho juego y haciendo un gran concurso desde mi punto de vista», aseguró el reconocido presentador.

Hasta ese momento, no había trascendido el motivo por el que Antonio Canales salió del reality y, de hecho, sus compañeros siguen siendo desconocedores de la razón. Lo que sí tienen claro es que se trata de algo realmente grave, por las circunstancias en las que se llevó a cabo la salida del bailaor de la casa.

De hecho, todos mostraron cierto impacto e incredulidad cuando el Súper les confirmó el adiós de Antonio Canales de GH DÚO. «Pero, ¿está bien?», alcanzó a preguntar Cristina Piaget. La voz de la casa de Tres Cantos les confirmó que el bailaor se encontraba bien. Fue entonces cuando John Guts pidió un aplauso para él de parte de todos los compañeros, como muestra de apoyo.

Lo que es evidente que es que, en apenas unas semanas de concurso, Antonio Canales estaba disfrutando al máximo de esta experiencia. No solamente ha hecho disfrutar a los espectadores de Telecinco de grandes momentos, sino que la gran mayoría de compañeros guardan un gran recuerdo de él, como no podía ser de otra forma.

Comunicado urgente de la familia de Antonio Canales

En este escrito, compartido en redes sociales, se puede leer lo siguiente: «Desgraciadamente, el pasado martes 20 de enero, falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes. Sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios», explicaron. Y añaden: «Quiero agradecer las muestras de cariño y preocupación de tantísima gente. Y pedimos sobre todo intimidad, discreción, sensatez y cordura».

Respecto a Antonio Canales, se puede leer lo siguiente: «Está trabajando en un programa de máxima audiencia, y merece respeto, silencio y mesura», lo que podría dar pie a un posible regreso a la casa de Tres Cantos. «Todo este inesperado y doloroso desenlace ha provocado muchos comentarios en redes sociales fuera de lugar, que están asustando mucho a gente que nos quiere», aseguran. Este comunicado finaliza con un mensaje directo a su hermano fallecido: «Vuelta alto, pequeño».