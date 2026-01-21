El domingo 18 de enero estaba prevista la emisión de una nueva gala de GH DÚO, presentada por Ion Aramendi, donde conoceríamos a los dos primeros salvados de la semana. A pesar de todo, la cadena de Fuencarral decidió dar prioridad a la actualidad informativa tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Así pues, esta gala se llevó a cabo, de forma excepcional, la noche del pasado martes 20 de enero. Una entrega que estuvo marcada por una noticia que dejó a los espectadores de Telecinco completamente sin palabras: Antonio Canales se ha visto en la obligación de poner punto y final a su paso por la cuarta edición de GH DÚO «por causas de fuerza mayor ajenas al programa». Como no podía ser de otra manera, esta noticia ha sido un durísimo golpe para la gran mayoría de sus compañeros de edición, puesto que no han tenido opción de despedirse de él.

Todo comenzó cuando Antonio Canales, en la intimidad del confesionario, recibió la peor de las informaciones por parte del equipo del reality. Aunque no ha trascendido de qué se trata exactamente, sí que se sabe que ha tenido que ser algo grave para que se le haya comunicado por privado y haya tenido que abandonar, de un momento a otro, la casa más famosa de Tres Cantos. A pesar de que los concursantes tan solo llevan un par de semanas en el concurso, lo cierto es que muchos de ellos han creado un vínculo muy especial por el bailaor. De ahí que les haya afectado tanto su marcha tan repentina. «Era la alegría de la huerta», se llegó a escuchar en la gala especial del martes presentada por Jorge Javier Vázquez. Cristina Piaget, a pesar de haber tenido sus diferencias con Antonio Canales, no dudó en compartir una apreciación: «Hay como un silencio».

Manuel González, uno de los más afectados por el repentino adiós del que fuese pareja de concurso de Raquel Salazar, no tardó en pronunciarse en la gala: «Deja un vacío muy grande. Era quien nos buscaba para hacer cosas y el cachondeo (…) La putad* es que era feliz y se lo estaba pasando genial. Ha sido un palo para él».

En cuanto a Carlos Lozano, no tuvo reparos a la hora de empatizar con Antonio Canales por la forma en la que ha tenido que abandonar GH DÚO: «No es lo mismo salir de aquí normal, que así, y con esa presión psicológica». Aunque ninguno ha sabido con exactitud el verdadero motivo de la repentina marcha de su compañero, sí que tienen algo claro: «Ha tenido que ser por algo gordo, él no se va por cualquier tontería», aseguró Carmen Borrego.

Los concursantes de la cuarta edición de GH DÚO no dudaron en aplaudir a su ya ex compañero, por lo importante que ha sido para la gran mayoría de ellos en estas semanas. «Era mi ganador», llegó a decir Juanpi, y añadió: «Tiene un corazón increíble». Raquel Salazar, compañera de concurso del bailaor, reconoció que fue un placer conocerle: «Ya lo echo mucho de menos», aseguró. Jorge Javier Vázquez aprovechó para recordar que Canales «tiene las puertas de GH DÚO abiertas». ¿Regresará en algún momento o será un adiós definitivo?