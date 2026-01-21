‘GH DÚO’: ¿quiénes fueron los concursantes salvados ayer, martes 20 de enero?

Telecinco tiene como objetivo hacer de este 2026 uno de los más fructíferos, y ya lo ha dejado claro. Por ello, tras el fracaso de la edición anónimos de Gran Hermano, el grupo de comunicación ha apostado por su nueva versión de GH DÚO. Nuevas celebridades han aterrizado en la casa de Tres Cantos y lo han hecho para poner a prueba su capacidad de convivir con personalidades de todo tipo. Los primeros nominados ya han sido sentenciados, pero la pasada noche del martes, 20 de enero, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer el nombre de los primeros salvados.

Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts son los concursantes que se han ganado la nominación de sus compañeros. Por lo tanto, la permanencia de uno de ellos en el concurso está en juego. Este próximo jueves, 22 de enero, se revelará el nombre del primer expulsado de la edición. Una posición que no todo el mundo quiere ostentar. Por ello, teniendo en cuenta la cantidad de nominados, anoche se reveló el nombre de los dos salvados por el público. Una decisión que ha sido tomada gracias a las votaciones realizadas por la app de Mediaset Infinity.

La gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, nos mostró cómo los concursantes nominados se dirigieron hacia la sala de expulsión para conocer el veredicto de salvación. El público, desde casa, pudo conocer el porcentaje de cada nominado. Pero, los participantes no. Fue entonces cuando, tras revelar el nombre del compañero que les gustaría que se fuese, llegó la hora de conocer la verdad.

¿Quiénes fueron los concursantes salvados ayer, martes 20 de enero, en ‘GH DÚO?

«La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa… Carlos Lozano», exclamó el presentador. Como era de esperar, la alegría del salvado fue notoria. De hecho, no dudó en dedicarle unas palabras a esas personas que lo quieren ver fuera del programa. «Van a empezar a tener miedito los ratoncitos. Estoy muy contento, gracias a la gente que me ha votado. Quiero dedicar mi salvación a todos en general, la sangre la van a hacer el jueves, todo el rato, pero aquí estoy una semana más y si puedo más y más», dijo.

Carlos Lozano fue recibido de buena manera por sus compañeros en la casa de GH DÚO. Pero, recordemos, estos son los mismos que lo nominaron para que fuese expulsado. Tras un pequeño momento de expectación, el comunicador reveló que la segunda salvada de la noche era Carmen Borrego. Un resultado que ella celebró con mucha emoción. De hecho, no dudó en agradecerle al público el apoyo.

Por lo tanto, Cristina Piaget, John Guts y Belén Rodríguez son los concursantes nominados que se juegan su permanencia. Para conocer el nombre del primer expulsado hay que esperar a la gala de mañana, jueves 22 de enero. Pero, las votaciones ya están abiertas en la app oficial del grupo de comunicación. ¿Quién será el primer expulsado de esta nueva edición de GH DÚO? ¡En unas horas lo descubriremos!