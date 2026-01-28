Carmen Borrego abandona ‘GH DÚO’ tras perder los papeles: «Me estoy volviendo loca»

La gala del martes de GH DÚO ha estado más movida de lo que se esperaba, ya que Carmen Borrego se ha convertido en la protagonista, en lo negativo, de la noche, puesto que se ha marchado en mitad de la madrugada, una vez que terminaba el programa. Pese a los intentos desesperados de Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos y su hijo de pararle los pies, Potota ha perdido el control por completo. En un confesionario que parecía dramático, ha dejado claro que estaba viviendo un mal momento en la casa de Tres Cantos.

La noche debía ser para que Carlos Lozano disfrutase de su cena íntima para dos, eligiendo a Cristina Piaget como invitada, con el consiguiente chasco de Belén Rodríguez, con la que se llegó a besar el pasado fin de semana. También fue el momento para que Antonio Canales realizase su Curva de la vida, muy especial después de la muerte de su hermano pequeño hace apenas una semana. Todo parecía ir con normalidad, pero al final de la gala, a las dos de la madrugada, todo se descontrolaba entre las cuatro paredes del confesionario.

Durante la noche se veía como la casa estaba completamente dividida entre dos bandos: los jóvenes, con Mario, Raquel y Canales; y los maduros, con Belén, Carmen, Carlos, Sonia y Cristina. El enfrentamiento generacional ha sido lo que ha llevado a la hija de María Teresa Campos al límite, tanto que amenazó durante varias ocasiones con irse.

Las diferentes formas de pensar han llevado a los dos bandos a llevarse a matar, siendo cualquier pequeña discusión perfecta para comenzar una enorme guerra. Tras tirarse los trastos por los turnos de ducha, Borrego se marchaba en mitad de la gala al confesionario para lanzar su primer aviso.

Carmen Borrego amenaza primero con irse

Asegurando que «no puede más», Terelu Campos ha podido pararle los pies, pidiéndole que se quede hasta el jueves, ya que se lo debe a la audiencia del programa. José María, su hijo, aseguró que los espectadores quieren ver a la Carmen divertida y sonriente». Tras esta charla, la concursante prometió aguantar, pero sólo para comprobar que la audiencia la expulsaba, pero aseguraba que si no lo hacían, se iría ella misma.

Tras una nueva discusión en pleno directo, Borrego lamentaba el haber hecho caso a su familia: «Yo no estoy pasándolo bien… Yo no quiero vivir con gente con la que no se puede vivir». Momentos después, volvía al confesionario para dejar claro que era un calvario: «Esto es insufrible… Es imposible razonar con ninguno de ellos… No puedo más». Pero lo que más le ha dolido es que Gloria le dijese al grupo de los más mayores que «huelen a chocho de viejas».

Tras unas horas de aparente calma, una vez que la gala estaba a punto de terminar, Carmen Borrego volvía a entrar en el confesionario y anunciaba a Jorge Javier Vázquez que se marchaba de la casa. Completamente desatada, asegura que se «está volviendo loca», todo esto mientras los títulos de crédito pasan por la pantalla y el presentador debería estar despidiendo a los espectadores.

A las 02:12 de la madrugada, según el minutado oficial del programa de Telecinco, pedía que se le abriese la puerta para recoger unas cosas, pero con la intención de irse para no volver. No ha sido hasta casi las tres de la madrugada cuando la organización ha comunicado la noticia del abandono de Carmen Borrego a todos los habitantes de la casa, una noticia que llegaba después de muchos minutos encerrada en el confesionario.

Habrá que esperar hasta la gala del jueves para descubrir si la decisión es definitiva, si tendrá que pagar penalización o si estará en las galas que quedan como una ex concursante más del programa.