Un desliz de Carmen Borrego en ‘GH DÚO’ desata la polémica: «¿Dónde está mi móvil?»

No es ningún secreto que los espectadores de Telecinco, a pesar del fracaso que supuso Gran Hermano 20, tenían ganas de disfrutar de la cuarta edición de GH DÚO. Es evidente que la productora ha puesto toda la carne en el asador con un casting que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo detalle de lo que ocurre en la casa más famosa de Tres Cantos. Tanto es así que unas palabras de Carmen Borrego no han pasado desapercibidas. ¿El motivo? Ha preguntado por un teléfono móvil. Algo que, como es de esperar, ha llamado poderosamente la atención a los más fieles seguidores del concurso, puesto que es algo que está totalmente prohibido. Lejos de que todo quede ahí, esa pregunta se ha formulado el mismo día que la hermana de Terelu Campos ha dado a conocer su intención de abandonar.

Todo comenzó cuando Carlos Lozano, Belén Ro, Sonia Madoc y Carmen Borrego se encontraban haciendo la prueba semanal. Recordemos que consiste en sostener una bola del mundo mientras tratan de memorizar no solamente tanto los países como los continentes. En un momento dado, la tía de Alejandra Rubio pidió a Antonio Canales que le supliese en la prueba para poder acercarse al móvil. Fue entonces cuando, de forma completamente inconsciente, formuló la pregunta que le delató: «¿Dónde está mi móvil?». Todo sería normal si no fuese porque tener un teléfono dentro de la casa incumple, de lleno, las normas más básicas del reality. «¿Qué móvil?», cuestionó Belén Ro, tratando de corregir el desliz de su compañera de concurso. «Ah, ¡si yo no tengo móvil!», respondió rápidamente la hija de María Teresa Campos. Acto seguido, las cámaras captaron un silencio y una sonrisa cómplice. Una escena que no tardó en correr como la pólvora por las redes sociales.

Lo mismo ha sucedido con las imágenes en las que se puede ver cómo la hija de María Teresa Campos confirma que está dispuesta a poner punto y final a su paso por la cuarta edición de GH DÚO: «Tengo clarísimo que no me voy a adaptar, que me he equivocado. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar aquí, porque ni el cuerpo me responde ni yo puedo más», ha reconocido en el confesionario.

Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Lo intento, lo intento, pero si no tengo fuerzas… pues es muy difícil. (…) ¿He fracasado? Pues no, porque yo fracaso cuando no lo intento, cuando lo intento no me siento fracasada», expresó, sin poder dejar de llorar. «Me quiero ir, es que lo tengo claro», volvió a repetir.

A pesar de todo, lo cierto es que el hecho de que preguntase por un teléfono móvil ha generado mucha polémica. De hecho, en redes sociales, son muchos los que habrían pillado a Carmen Borrego disfrutar de supuestos privilegios dentro de la casa de Tres Cantos. De hecho, un seguidor del formato aseguró que llegó a ver que había un móvil en el baño, concretamente en el mueble donde se maquillan, «y todos se hicieron los locos». ¿Se aclarará este asunto en algún momento?