Belén Ro amenaza con abandonar ‘GH DÚO’ tras sentirse traicionada: «Me ha vendido en directo»

El pasado jueves 15 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de la cuarta edición de GH DÚO presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, hemos podido conocer el nombre de los primeros nominados de la edición, pero también hemos sido testigos de diversos rifirrafes entre los concursantes. Algunos de ellos han tenido lugar durante la emisión de la gala, por lo que se ha generado mucha tensión. Una de las protagonistas de la noche ha sido Belén Ro, que no ha podido evitar romperse por completo tras vivir un tenso enfrentamiento con Carlos Lozano. Y todo porque el presentador no dudó en defender a Cristina Piaget después de que el Súper hiciese saber a los concursantes que iban a ser sancionados por haber accedido a zonas restringidas y haber robado comida de la suite. Debido a esta reacción, la colaboradora se sintió tan traicionada que amenazó con abandonar.

Durante su paso por el confesionario, Belén Ro no tardó en comunicar a Jorge Javier Vázquez lo que estaba pasando por su mente: «Me voy (…) Pensaba que iba a poder con esto y no puedo. No me parece justo nada», comenzó diciendo. Poco después, no dudó en ir mucho más allá: «He hecho todo lo que estaba en mi mano. No solo no he infringido ninguna norma, sino que le he dicho a mis compañeros lo que podían y no podían hacer. No quiero seguir comiendo latas ni permitir que me insulten ni me griten», hizo saber al presentador, entre lágrimas. Entre otras cuestiones, lo que más le ha dolido ha sido su enfrentamiento con Carlos Lozano, después de que este le dijese que era «una falsa» y que le «había clavado un cuchillo por detrás». A pesar de todo, ella siempre quiso creer en la lealtad del presentador: «Lo he apoyado y me ha vendido en directo».

Visiblemente destrozada, Belén Ro hizo una confesión a Jorge Javier Vázquez: «Me da mucha pena porque para mí esto está siendo un paréntesis en mi vida, que lo necesitaba, pero no quiero sufrir más. No puedo». Por si fuera poco, aprovechó para hacer llegar un mensaje a Kiko Quintana, su defensor en plató: «No te lo estoy poniendo nada fácil».

Fue entonces cuando el sobrino de Ana Rosa Quintana tuvo la oportunidad de hablar en directo con ella para brindarle todo su apoyo: «Belén, eres una valiente. Precisamente te has ido porque has tenido uno de los años más duros de tu vida. Has superado una enfermedad terrible y querías entrar en este concurso, que amas con toda tu alma, para disfrutar y pensar en otra cosa que no sea todo lo que llevas viviendo entre juicios y médicos», comenzó diciendo.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Tienes la oportunidad, estás dentro. Para que los malos no ganen, los buenos tienen que hacer su parte, y tú eres muy buena». Por si fuera poco, Kike Quintana le pidió que reflexionase respecto a su idea de abandonar GH DÚO: «Tienes que quedarte y disfrutar con tu amiga Carmen. Estás en un mal momento, pero las decisiones hay que tomarlas cuando uno está bien».

Y añadió: «Que pase el disgusto y si mañana te encuentras bien y decides irte, se plantee, pero ahora no es el momento». Belén Ro era incapaz de dejar de llorar, por lo que Jorge Javier Vázquez quiso lanzarle un mensaje: «A lo mejor te va a parecer muy duro lo que te voy a decir, pero que bien que te haya pasado la primera semana».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de GH DÚO fue mucho más allá: «Lo que más me gusta es que una de las mejores comentaristas y expertas de realities de este país diga a la primera semana, totalmente destrozada: ‘No sé jugar’. Belén, Gran Hermano está entrando en ti, te está poseyendo. Disfrútalo y entrégate», aseguró.