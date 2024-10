La razón por la que llaman Potota a Carmen Borrego en ‘Ni que fuéramos shhh’

Carmen Borrego está viviendo un momento muy complicado desde que su hijo José María Almoguera decidiese cortar la relación con ella después de que protagonizase la portada de una revista anunciando que sería abuela, algo que hizo sin contar con los padres de su nieto. Desde ese momento la relación entre madre e hijo está completamente rota, pero ese no es el único problema que persigue a la colaboradora de televisión. Desde hace años debe soportar la llamen Potota, un mote que sus compañeros de Sálvame no dudaron en ponerle y que utilizan cada vez que quieren meterse con ella. Detrás, como no podía ser de otra manera, está Kiko Hernández, que ha sido el culpable de popularizarlo.

Aunque ahora la hija de María Teresa Campos está completamente alejada de Ni que fuéramos shhh y de todos los que fueron sus compañeros, en el pasado tuvo varias etapas en la que llegó a ser una de las grandes protagonistas de Sálvame. Su salto a la fama gracias al reality Las Campos le hizo dejar de estar tras las cámaras, una popularidad que le hizo plantearse un cambio de imagen para eliminar la papada que lucía y por la que recibía muchas burlas. En el año 2018 no dudó en someterse a un plan para cambiar su imagen, comenzando por su peso, pero no le pareció suficiente, por eso no tuvo dudas en pasar por el quirófano para eliminar la parte de su cuerpo que tanto la acomplejaba.

Para anunciar su esperada vuelta Sábado Deluxe preparó una noche muy especial en la que enseñaría ante las cámaras por primera vez su esperada imagen, algo que mantuvo a la audiencia pendiente durante varios días. Para anunciarlo decidieron utilizar la imagen de Mr. Potato lleno de vendas, un muñeco muy popular por la posibilidad de cambiarle ojos, boca orejas y otros complementos.

La promo, que ya en su momento supuso una gran revolución entre los espectadores, provocó que se comenzase a llamar Potota a Carmen Borrego, que no pudo hacer nada por evitarlo. Aunque fueron todos colaboradores de Sálvame y el Deluxe los que utilizaron este mote, el que lo hacía con mayor intención de hacer daño fue Kiko Hernández, que tuvo durante mucho tiempo un gran enfrentamiento con la hermana de Terelu Campos.

Frases como «quiero hablar con Potota, ¿está potota?» o «palabra de Potota», se repetían todas las tardes, por lo que el mote se convirtió en algo imposible de parar. Pese a que el colaborador de Ni que fuéramos shhh -y gran embajador de Melilla- en algunos momentos intentó hacer creer que la llamaba así de forma cariñosa, pero ahora que la guerra entre Ni que fuéramos y el clan Campos es enorme, sigue utilizando este mote demostrando que mentía a los espectadores y siempre lo hizo para meterse con su compañera.

Carmen, por el momento ya tiene suficientes problemas con su enfrentamiento con su hijo José María, pero lo cierto es que desde Ni que fuéramos shhh no dudan en seguir llamando así a la que un día fue su compañera de programa. Por si no fuera suficiente, en los habituales teatros con muñecos que hacen, el personaje de Carmen Borrego es un muñeco Mr. Potato vestido de mujer.