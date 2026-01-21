Cristina Piaget, sobre la enfermedad que sufrió por su exposición mediática: «Empecé a desarrollar…»

El pasado martes 20 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de GH DÚO presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, no solamente fuimos testigos de la reacción de los concursantes a la repentina salida de la casa de Antonio Canales, sino que también conocimos el nombre de los dos primeros salvados de la semana. Pero no todo queda ahí, puesto que pudieron ver cómo la curva de la vida regresó al reality de la mano de Cristina Piaget. A través de una pizarra, la modelo fue narrando muchos de los aspectos que han marcado un antes y un después en su vida: «Hay episodios que han sido difíciles, tanto en la infancia como en lo profesional». De esta manera, empezó a hablar no solamente de su infancia, sino también de su familia: «Teníamos un nivel de vida medio normal, bien».

Todo ello mientras relataba los momentos tan especiales que vivió en una finca en Sevilla que su padre heredó. Fue allí donde vivió los instantes de su vida, hasta que, cuando ella tenía 14 años, su padre falleció: «Mi madre se ve con la necesidad de vender la finca. Nos tuvimos que apretar el cinturón, mi madre se pone a trabajar en una editorial y yo con 15 años veo en la moda la posibilidad de tener dinero para mis gastos». Por lo tanto, Cristina Piaget empezó a hacer todo lo que estaba en su mano para tratar de encontrar su primera oportunidad laboral: «Fue un trabajo de zapatos, luego unos grandes almacenes». Poco a poco, las cosas fueron mejorando cada vez más: «Hago la portada de una gran revista con 16 años y eso es el pasaporte para que abrirte los mercados y te vean los grandes diseñadores», recordó.

Lejos de que todo quede ahí, durante la curva de la vida en GH DÚO, Cristina Piaget no dudó en confesar que vivió un momento muy desagradable con un diseñador: «Mi ego salió muy dolido, lo pasé muy mal porque en esos momentos yo venía de ser una niña con mucha inseguridad que había sufrido bullying, empiezan a validarte y aunque no me gustase especialmente la moda, me gustaba molar».

Y añadió: «Este diseñador necesitaba que alguien le hiciera de sombra y me dijo que lo hiciera yo, todo el mundo lo aplaudió y nadie supo que era yo, me sentó tan mal que creo que le rompí la ropa». Por si fuera poco, Cristina Piaget dio a conocer uno de los momentos personales más duros a los que ha tenido que hacer frente.

«Lo voy a decir porque me gustaría compartirlo con personas que estén pasando por ello. Por la presión de seguir unos cánones, siempre he tenido un poco más de cadera que mis compañeros, tenía buenos hombros, tenía que hacer una dieta bastante draconiana», explicó. Así pues, reconoció que ese problema fue más allá cuando regresó a Madrid tras una larga temporada de trabajo.

«Empiezo a salir y que la gente me empieza a reconocer, que no me saben ver a mí. Entré en una crisis de vacío, era mucha presión y empecé a desarrollar un trastorno alimenticio, la bulimia, empecé a comer y comer, era como ir en contra de esa imagen tan perfecta», aseguró. Todo ello mientras compartió alguna anécdota de esa tormentosa época de su vida.

«Tenía apalabrados como diez desfiles en la pasarela de Roma. Me puse a comer esa noche y lo que hacía era que comía en el hotel, me ponía una crema para sudar, unos calentadores de lana, plásticos y me iba corriendo al restaurante. Comía otra vez, seguía corriendo, volvía y comía lo que hubiera», explicó, y añadió: «Por la mañana me había flagelado a un nivel brutal».