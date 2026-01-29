¿Por qué Carmen Borrego no está en la casa de ‘GH DÚO’?

La salida de Carmen Borrego de la casa de GH DÚO ha sido casi sin que se haya podido ver, ya que todo ocurrió en plena madrugada del martes 27 de enero al miércoles 28 de enero. Cuando Jorge Javier Vázquez estaba despidiendo la gala, la hija de María Teresa Campos lanzaba su enésima amenaza de abandonar, algo que no todos los espectadores se tomaron en serio, puesto que durante toda la noche lo había estado anunciando, pero siempre paraba. Esta vez fue la definitiva, aunque con las Campos nunca se sabe y puede haber sorpresas y no se puede descartar un posible regreso.

La que fuera directora de programas comenzó la noche recordando sus discusiones con los más jóvenes de la casa, convirtiendo en un auténtico polvorín la convivencia. Debido a esto, su hermana Terelu intentó calmar los ánimos, pero no fue suficiente: «Carmen… yo sí creo que si abandonas para mí sí sería un fracaso (…) Dale la oportunidad al público a que decida». Y añadió: «Estamos a martes… ¿No puedes dormir dos noches más ahí?, no me lo puedo creer».

Esas palabras, lejos de ayudar, la hicieron saltar por los aires: «Cállate un poco, tía, ¡déjame hablar! (…) Déjame hablar a mí también, ¿o vas a hablar tú sola como siempre?», le contestaba muy enfadada. Cuando la gala llegaba al final, ya con los títulos de crédito pasando, Carmen seguía en el confesionario encendida: «Me estoy volviendo loca. ¡Que me voy coñ*!», gritaba.

Jorge Javier Vázquez apenas podía decir que «parece que se va», pero tuvo que dejar todo sin saberse, ya que debía despedirse de inmediato. Todo eso, al borde de las dos de la madrugada, por lo que los espectadores se perdieron toda la conversación que mantuvo Borrego con la dirección del programa, aunque podría verse este jueves en la gala.

Casi a las tres de la mañana, tal y como confirma el minutado oficial de GH DÚO, el Súper anunciaba a la casa que Carmen Borrego había abandonado definitivamente. Las reacciones eran de todo tipo, ya que sus enemigos hasta se lo tomaban a risa, llegando Antonio Canales a asegurar que la próxima sería Belén Rodríguez, puesto que no tenía el apoyo de su amiga.

Momentos después, la organización se llevaba las maletas de Carmen, un gesto que no gustó a Carlos Lozano, que llegaba a llamar hienas a los trabajadores que habían pasado rápido a la habitación sin que les viesen.

El dineral que habría cobrado Carmen Borrego en ‘GH DÚO’

Tal y como han avanzado en No somos nadie, el caché de Carmen Borrego por su corta aventura en GH DÚO podría estar rondando los 15.000 euros, cantidad muy importante, pero menor que el de las de otras estrellas. Tal y como se hablaba en 2019, Kiko Rivera e Irene Rosales, por entonces pareja, habrían cobrado entre 35.000 y 45.000 euros en pareja, un dinero con el que habrían podido saldar las deudas con Hacienda del hijo de Isabel Pantoja.

Borrego estará presente en las galas de GH DÚO y dará entrevista con Jorge Javier Vázquez para hablar de su paso por la casa y de los motivos de su salida.