La AEMET decreta la alerta naranja por viento en Castellón: «Peligro importante»

La Comunidad Valenciana sigue en peligro por el viento. La AEMET ha decretado la alerta naranja por las fuertes rachas de hasta 100 km/h que sucederán principalmente en la provincia de Castellón. Esto sucederá en el norte del Mediterráneo durante las primeras horas de la mañana y hasta la primera de la tarde. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la alerta por viento en Castellón para este viernes 20 de febrero.

El viento seguirá siendo protagonista en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha vuelto a poner en alerta a la provincia de Castellón por «rachas muy fuertes de viento del noroeste en el norte de Castellón la primera mitad del día». Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan rachas máximas de 100 km/h en el interior norte de Castellón y de 90 km/h en el litoral norte de esta provincia. La alerta naranja ha sido decretada entre las 10.00 horas y las 03.59 horas. También se ha decretado una alerta amarilla por rachas máximas de 80 km/h en el interior norte entre las 04.00 horas y 14.59 horas de este viernes.

La AEMET también ha confirmado un descenso de las temperaturas mínimas y un aumento de las máximas en la zona del interior. La mínima en la Comunidad Valenciana se registrará en la zona del interior de Valencia, en Requena, donde se llegará a los 2 ºC durante las horas más frías de la noche. En la capital, la máxima será de 20 ºC y la mínima de 10 ºC.

En la provincia de Alicante se registrará la temperatura máxima de este viernes 20 de febrero. En Orihuela se llegará a los 21 ºC y en Elche se llegará a los 20 ºC. En la capital, la máxima será de 17 ºC y la mínima de 10 ºC. En Castellón las mínimas caerán hasta los 3 ºC en Morella, que será otro de los puntos más fríos de la zona. En la capital de la provincia, la máxima llegará a los 18 ºC.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este viernes 20 de febrero:

Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en el tercio norte. Temperaturas mínimas sin cambios en Castellón y en descenso en el resto; máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento del noroeste en el interior norte de Castellón, con rachas muy fuertes de viento la primera mitad del día; en el resto, viento flojo variable, con predominio de la componente oeste e intervalos de intensidad moderada la primera mitad del día y brisas en el litoral por la tarde.