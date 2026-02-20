Los diferentes planes comerciales firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos, después de que Argelia rompiera relaciones con España por aliarse con el reino alauí en el conflicto del Sáhara Occidental, no han servido para que las ventas españolas a Marruecos aumenten en 2025. El año pasado las exportaciones a Marruecos sufrieron una caída del 4,1%, mientras que las compras de productos marroquís por parte española aumentaron a cifras desconocidas, superando los 10.000 millones por primera vez.

De acuerdo con los datos del Gobierno, en 2025 Marruecos compró productos españoles por valor de 12.330 millones de euros, un 4,1% menos que en 2024, mientras que las ventas marroquís a España crecieron hasta 10.426 millones, un 6% más.

Esto significa que el saldo comercial entre los dos países se ha situado en poco más de 1.900 millones a favor de España. La cifra es menor que en 2021, año previo a la ruptura comercial de Argelia con España por el Sáhara, y también inferior a 2022, previo a la apuesta de Sánchez por ampliar las relaciones comerciales con Marruecos. En 2021 la diferencia entre exportaciones e importaciones entre los dos países fue de casi 2.300 millones a favor de España. En 2022 ascendía a 3.055 millones.

La cifra del saldo comercial de 2023 es parecida a la de 2024, que también superó los 3.000 millones a favor de España. En 2025 se ha producido el pinchazo, bajando las exportaciones y el saldo hasta los citados 1.900 millones.

Tras la ruptura con Argelia en junio de 2022, el Gobierno de Sánchez ha firmado varios acuerdos con Marruecos para impulsar las exportaciones españolas al país. A comienzos de 2023, el Gobierno español firmó un protocolo financiero de hasta 800 millones de euros para que empresas españolas pudieran ejecutar proyectos en Marruecos. En febrero, Sánchez visitó Rabat para dar el pistoletazo de salida a esa estrategia de reforzar las exportaciones españolas a Marruecos.

Además, el Gobierno de Sánchez ha salvado energéticamente a Marruecos después de que Argelia cerrara el gasoducto del Magreb en 2021, que enviaba gas a España a través de Marruecos -que se quedaba parte del gas para su consumo-.

A partir de ahí, España está enviando gas a Marruecos a través de ese gasoducto. Se trata de GNL que el reino alauí compra en los mercados internacionales -incluido Rusia- y se convierte en gas en las centrales españolas. En 2025 se exportó la mayor cantidad de gas hasta la fecha.

Además, el Gobierno de Sánchez ha dado más de 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos a Marruecos. Créditos para la compra de bienes, para desaladoras, ayudas para la compra de vehículos 4×4, todoterrenos…

En el fondo de esta clara apuesta de Sánchez por Marruecos está la polémica por el histórico giro del presidente sobre la posición de España acerca del futuro del Sáhara. Sánchez se ha puesto de parte de la propuesta de Marruecos, abandonando la tradicional posición española sobre este territorio.

Revolotea también sobre el giro de Sánchez con Marruecos el espionaje de su móvil a través de Pegasus. Los partidos políticos se han preguntado siempre qué sabía el rey de Marruecos, qué había en el móvil de Sánchez para que haya dado este giro sobre el Sáhara, rompiendo relaciones comerciales durante años con Argelia y apostando por Marruecos para sustituir esa relación comercial.