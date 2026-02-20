Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía para liberar a los presos políticos

El Parlamento de Venezuela ha aprobado la ley de amnistía que abre la puerta a excarcelar a los presos políticos desde 1999. El proyecto ha salido adelante con los votos de toda la cámara.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, ha destacado «la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial».

Los diputados han aprobado la iniciativa en su segunda lectura, que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el chavismo y la oposición por uno de los artículos del texto que apuntaba a que los beneficiarios se tuvieran que poner «a derecho», es decir, a disposición de las autoridades pertinentes. Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El documento aprobado este jueves mantiene que los presos políticos que puedan acogerse a la amnistía deberán presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellas personas que se exiliaron podrán ser representados por un abogado de su «confianza y elección» mientras se tramita su solicitud. Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite.

Asimismo, el texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya ha sido enviado a la mandataria para su firma y difusión en la gaceta oficial venezolana.

Con todo, quedan excluidos los delitos de «corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes».

La ONG Foro Penal, que estima en 448 los presos políticos excarcelados desde el pasado 8 de enero, ha reaccionado a la aprobación de la ley, afirmando que «los crímenes contra la humanidad jamás prescriben». Mientras, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado de que los familiares de detenidos en la sede de la Policía bolivariana en Caracas han suspendido la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días, si bien han alegado «grave desgaste físico y a ausencia total de respuestas por parte de las autoridades».

La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la que fuera número dos del narcodictador Nicolás Maduro, que permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas a principios de 2026.