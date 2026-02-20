La AEMET confirma las peores noticias y avisa a España: «Al ritmo que vamos…»

Las peores noticias llegan desde la AEMET, al ritmo que vamos se van a acabar las letras para nombrar a las borrascas. Estamos viviendo con fuerza la última de las borrascas de un tren de borrascas que parece interminable. Con media España en alerta nos enfrentamos, de nuevo, a un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en cuenta. En estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Es hora de empezar a prepararnos para un fin de semana en el que podemos tener más de una sorpresa, en especial aquellos que han pospuesto el Carnaval por las alertas de la semana pasada. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios y de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. La previsión del tiempo para España parece que nos trae más de una sorpresa.

Al ritmo que vamos, España batirá récords

La realidad es que estamos ante una serie de peculiaridades que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Estamos viendo llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos van a marcar muy de cerca en estas jornadas.

Este invierno está siendo uno de los más lluviosos de los últimos tiempos, con unos registros que ya están batiendo todos los récords, habidos y por haber. Afrontamos un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que puede ser esencial en estos días que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Una novedad destacada que puede convertirse en una de las peores noticias posibles, que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia desde los últimos años, cuando la sequía ponía en riesgo a más de un territorio. A día de hoy todo es diferente y lo que nos espera puede serlo aún más.

Los expertos de la AEMET confirman las peores noticias y lanzan un aviso

Las peores noticias posibles las lanzan los expertos de la AEMET, es importante estar preparados para lo que llega y lo que podría pasar en estas próximas jornadas es un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente. La previsión del tiempo para el fin de semana no trae buenas noticias.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este, adentrándose en la Península y continuando la progresiva estabilización de la atmósfera. De todas maneras, aún quedará de madrugada inestabilidad en el Cantábrico oriental y Pirineos, por lo que allí los cielos estarán cubiertos con precipitaciones en la primera mitad del día. Nevará en la cara norte de Pirineos con la cota en torno a 1000/1300 m; y permanecerá nuboso o cubierto hasta la tarde el resto del extremo norte. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos poco nubosos y tendiendo a despejar a lo largo del día. En Canarias, nuboso en el norte de las islas tendiendo a despejarse a últimas horas y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares salvo en el Ebro y los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios. El ascenso será notable en los sistemas montañosos, excepto en el Pirineo. Mínimas en descenso en general ligero en la Península y Baleares, excepto en el extremo nordeste, donde se pueden alternar ascensos y descensos puntuales. En Canarias, descensos ligeros en cumbres de las islas más montañosas. Heladas débiles en la meseta norte, nordeste de la sur y en zonas de montaña».

Las alertas estarán activadas en estas partes de España: «Viento flojo de dirección variable en el interior occidental de la Península y Alborán, y vientos de componente oeste y noroeste moderados en la mitad oriental en la primera mitad del día, tendiendo a amainar en la segunda; en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares, el viento soplará del noroeste moderado con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes en la primera mitad, que pueden ser puntualmente huracanadas de madrugada en zonas altas del prelitoral mediterráneo, tendiendo a disminuir a partir del mediodía. Vientos moderados del norte tendiendo a sur en los litorales atlánticos y alisio moderado en Canarias. Rachas muy fuertes (superando 70 km/h) en la primera mitad del día en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares, que pueden ser puntualmente huracanadas (superando 120 km/h) de madrugada en zonas altas del prelitoral mediterráneo. Nevadas en la cara norte del Pirineo de madrugada. Ascenso notable de las máximas (superiores a 6 grados) en los sistemas montañosos peninsulares, excepto en el Pirineo».