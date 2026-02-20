Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, lluvias débiles y temperaturas en ascenso moderado

Hoy, 20 de febrero de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variado. En el nordeste, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio predominará un cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un ascenso moderado, notable en la montaña. Las heladas serán generalizadas, especialmente en el noroeste y el viento se mantendrá variable y flojo.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 20 de febrero

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados y la sensación térmica podría descender hasta los -4, lo que sugiere que un abrigo ligero será un buen compañero. A medida que el sol asome tímidamente a las 08:12, la humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta un poco cargado.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero el riesgo de chubascos es bajo, permitiendo disfrutar de un paseo sin preocupaciones. El viento, que soplará de manera suave, no superará los 30 km/h, lo que hará que la tarde sea placentera. Con la puesta del sol a las 19:00, León se preparará para una noche tranquila, donde las temperaturas descenderán, recordándonos que el abrigo sigue siendo necesario.

Zamora: cielo nublado con lluvias y viento

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de lluvias y un viento que se intensificará a lo largo de las horas.

A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que oscilará entre el 60 y el 95 por ciento. La mañana se presentará tranquila, pero por la tarde, el viento soplará con rachas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que el paseo sea menos placentero. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad del tiempo puede sorprender a más de uno.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y viento fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:10. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando un máximo de 13°C, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más baja. La humedad relativa se situará en un 45%, lo que hará que el ambiente sea más agradable. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero las temperaturas se mantendrán estables. Con una puesta de sol a las 19:02, Salamanca disfrutará de casi 11 horas de luz. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco. En general, será una jornada fresca y agradable, perfecta para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo en Valladolid se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados, con una leve brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para pasear por el parque o disfrutar de una terraza, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre. Aprovecha la jornada para desconectar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los -1°C. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 10°C por la tarde. La brisa suave del sur, a unos 5 km/h, hará que la sensación térmica sea más agradable, aunque por la noche descenderá nuevamente. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Palencia: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas que rondan los -2°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando una máxima de 11°C en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento que soplará con ráfagas de hasta 30 km/h.

A lo largo del día, se prevé un cambio en el ambiente, ya que la tarde podría traer algunas nubes y un ligero descenso en la temperatura. Se recomienda abrigarse bien, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas volverán a descender y disfrutar de la jornada antes de que el frío se instale de nuevo.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 0 grados, pero la sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán hasta los 10 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y aprovechar el sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y disfrutar de la calidez del día.

Segovia: aire fresco y sol a mediodía

Las primeras horas traen consigo un aire fresco, con temperaturas que rondan los -1°C, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, el sol comenzará a calentar, alcanzando una temperatura máxima de 11°C en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la brisa suave que soplará del norte a 5 km/h.

A lo largo del día, se espera un cielo parcialmente nublado, con un 0% de probabilidad de lluvia tanto en la mañana como en la tarde-noche. Se recomienda disfrutar de las horas de sol, ya que la humedad relativa se mantendrá entre un 60% y un 95%, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida.

Cielo despejado y ambiente fresco en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:04. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando un máximo de 11°C, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más baja. La humedad relativa oscilará entre el 45% y el 100%, lo que aportará un ambiente algo húmedo.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila. La temperatura se mantendrá agradable y con la puesta del sol a las 18:48, Soria tendrá cerca de 10 horas de luz. En general, será un día fresco y cómodo para salir a pasear.