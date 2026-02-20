Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Barcelona este 20 de febrero de 2026. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. Se esperan heladas débiles en el Prepirineo y viento moderado del noroeste en la mitad sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 17 grados, la sensación térmica se mantendrá agradable, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado. El viento soplará suave desde el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, pero sin ser motivo de preocupación.

Ya por la tarde, el sol se comportará como un tímido invitado, asomándose entre algunas nubes que podrían hacer su aparición. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá que los barceloneses disfruten de un agradable paseo al atardecer, que se producirá a las 18:30. Con un día que promete ser cálido y luminoso, es el momento perfecto para salir y aprovechar las horas de luz.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el este, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, mientras que la temperatura máxima se elevará hasta los 18 grados.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un descenso térmico que podría hacer sentir más frío de lo habitual. La humedad alcanzará niveles del 90%, creando una sensación de pesadez en el ambiente. Con la posibilidad de lluvias y un viento que puede incomodar, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:39. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 11°C por la mañana, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 8°C, lo que le dará un toque más frío a la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, con una humedad que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que significa que no se esperan precipitaciones ni por la mañana ni por la tarde-noche. Con la puesta del sol a las 18:30, Badalona disfrutará de más de 10 horas de luz, ofreciendo un día agradable para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, sin riesgo de lluvia ni viento significativo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un momento perfecto para relajarse y disfrutar de la ciudad.