De ‘Anatomía de Grey’ a ‘Euphoria’: las series y películas más exitosas de Eric Dane

Hoy, 20 de febrero, el mundo de la interpretación se ha despertado con una triste noticia. Tal y como se ha confirmado de manera oficial, el actor Eric Dane ha fallecido a los 53 años. A lo largo de su vida, fueron varios los papeles que labraron su carrera profesional. Pero, sin lugar a dudas, el proyecto que alzó su nombre de manera significativa fue Anatomía de Grey, puesto que los seguidores del formato siempre recordarán al carismático doctor Sloan. Pero, tristemente, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) ha sido la culpable de que su corazón haya dejado de latir a tan temprana edad.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Según se ha podido saber, afecta a la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. Una terrible enfermedad para la que no hay cura y que afecta con mayor frecuencia a personas entre 40 y 70 años. Como era de esperar, el mundo entero ha quedado conmocionado ante la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Por ello, en su recuerdo, realizamos un repaso por las series y películas más exitosas en las que participó. Pues, Anatomía de Grey no fue la única.

‘Anatomía de Grey’

Sin lugar a dudas, su papel de Sloan fue el más exitoso de su carrera. Estuvo presente en 139 capítulos, variando en las temporadas. Pero, fue un indispensable de la trama, especialmente, de la temporada 2 a la 9.

‘The Last Ship’

En el 2014 llegó una ficción que cambió también su carrera. The Last Ship se consagró también como otro de sus grandes éxitos, dando vida al personaje de Tom Chandler en 59 capítulos.

‘Euphoria’

El actor también estuvo presente en la aclamada producción de HBO Max. La ficción comenzó a emitirse en el 2019, pero desde entonces ha tenido muchas idas y venidas. Una trayectoria donde pudimos ver a Dane bajo a piel del personaje de Cal Jacobs.

‘X-Men: The Last Stand’

Una de las sagas más vistas de la industria del cine también formó parte de su carrera profesional. Junto a Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, Kelsey Grammer y James Marsden, el actor se embarcó en una aventura arrolladora. Pues, dio vida al personaje de Hombre Múltiple en el 2006.

‘Marley & Me’

Otro largometraje que marcó su carrera fue el de Marley and Me. Lanzado en el 2008, el actor se presentó en pantalla como Sebastián. Una historia que llegó al corazón y donde se pudo ver en escena a estrellas como Owen Wilson, Jennifer Aniston, Kathleen Turner, Alan Arkin, Nathan Gamble y Haley Bennett.

‘Bad Boys: Ride or Die’

Uno de sus últimos proyectos cinematográficos fue Bad Boys: Ride or Die. La película fue lanzada en el 2024 y se presentó en la trama con el personaje de James McGrath.