Los más fieles seguidores de dos de las series que más éxito han cosechado en los últimos años, como son Anatomía de Grey y Euphoria, se han quedado verdaderamente sorprendidos con una noticia que tiene estrecha relación con uno de sus actores. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Eric Dane. Recientemente, ha confirmado que, con tan solo 52 años, le han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha supuesto un duro golpe para el círculo más cercano del intérprete. Aun así, Eric Dane no ha tenido ningún tipo de dudas a la hora de afrontar esta situación con muchísima fuerza y entereza: «Me diagnosticaron ELA… Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo», reconoció el propio Eric en una entrevista concedida a nuestros compañeros de la revista People.

Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, Eric Dane no ha tenido ningún tipo de reparos a la hora de hacer una firme petición a todos y cada uno de sus seguidores. Y es privacidad, no solamente para él, sino también para toda su familia. A pesar de este durísimo diagnóstico, Eric Dane ha asegurado que se siente profundamente «afortunado de poder seguir trabajando». Es más, no dudó un solo segundo en dejar algo muy claro: «Estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene». Debemos recordar que el actor interpreta a Cal Jacobs, padre de Nate y Aaron Jacobs, en la reconocida serie de Max. Es importante destacar que, tal y como el propio Eric confirmó, su producción comenzará en tan solo unos días, concretamente el próximo 14 de abril. Además de Euphoria, Dane ha destacado por haber dado vida al cirujano Mark Sloan en Anatomía de Grey.

Si hay algo que ha caracterizado siempre a Eric Dane es su capacidad para anteponerse a cualquier adversidad. Por ese mismo motivo, este nuevo duro golpe de la vida no va a suponer más que un bache para él. Y es que va a seguir haciendo lo que más le gusta en el mundo, que es interpretar personajes cuyas historias consiguen calar muy hondo entre las personas.

¿Qué es la ELA, la enfermedad que padece el actor Eric Dane?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, es decir, a esas células nerviosas que se encargan de controlar los músculos voluntarios. Por lo tanto, estamos hablando de cuestiones tan básicas como son hablar, caminar, tragar o, incluso, respirar.

Hasta la fecha, todavía no se ha encontrado cura a esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que las personas que le comunican que padecen esclerosis lateral amiotrófica suelen vivir entre tres a cinco años más desde el diagnóstico, pero hay otras que han llegado a superar los diez años. Depende de la persona y de las circunstancias.

Sea como sea, estamos completamente convencidos de que Eric Dane va a afrontar con fortaleza esta nueva etapa de su vida, en el que continuará disfrutando de su trabajo sin dejar de estar acompañado por sus seres más queridos.