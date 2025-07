No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en seguir con esta historia, a través de apasionantes episodios que no dejan indiferente a nadie. El pasado jueves 17 de julio, pudimos disfrutar de los capítulos 211 y 212 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo tiene lugar una auténtica hecatombe en la Casa Grande, y todo tras la inesperada e impactante revelación que ha hecho Alejo. Después de todo, se ha animado a hacer público su amor por Luisa antes de poner rumbo a la Casa Pequeña. ¡Algo que va a marcar un antes y un después, sin lugar a dudas!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo a los Gálvez de Aguirre no les queda más remedio que afrontar, como pueden esta impactante noticia. Todo ello mientras Julio ha confesado a su padre el gran secreto que esconde Adriana. Por si fuera poco, los espectadores han sido testigos de cómo Victoria y José Luis se muestran profundamente emocionados con la noticia del embarazo de Adriana. Inevitablemente, celebran la futura llegada de un nuevo heredero. A pesar de todo, y como no podía ser de otra manera, Adriana ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Julio por haber confesado su secreto y no haber respetado sus tiempos. Leonardo se encuentra con Bárbara y se muestra cada vez más firme en su decisión de confesar, de una vez por todas, su traición con Irene. ¿Lo hará, a pesar de las graves consecuencias?

¿Qué sucede en el capítulo 213 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 18 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Rafael no duda en huir. El joven se siente profundamente dolido tras conocer la noticia del embarazo de Adriana. Es algo que, bajo ningún concepto, estaba en sus planes. ¡No se lo esperaba!

Por si fuera poco, Luisa ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Alejo. Y todo por las últimas decisiones que ha tomado, al ser consciente de que todas ellas van a marcar un antes y un después en sus vidas. Bernardo, por su parte, sorprende a Mercedes con una propuesta.

Algo que, incluso, ella ve imposible: ¿y si ha llegado el momento de poner punto y final a su etapa en Valle Salvaje? De dar ese paso, esto supondría un gran punto de inflexión en el día a día de todas las personas que hay a su alrededor. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.