‘Valle Salvaje’: un actor de la serie confirma lo que va a pasar «en no mucho tiempo»

El verano ha llegado de manera oficial y, aunque la parrilla televisiva sufre algunos cambios de cara a las vacaciones, en La 1 de Televisión Española sus series son inamovibles. Una de las ficciones de tira diaria que se ha convertido en todo un éxito ha sido, sin lugar a duda, Valle Salvaje. Y es que, la producción ha enamorado a todos con su espectacular historia. Pues, no siempre se logra crear una producción de época y romance, que se emita casi todos los días, y que sea tan buena. Por ello, no es de extrañar que las cifras de audiencia sean cada vez mayores. Una situación que ha provocado que los altos cargos de la cadena hayan decidido renovar la serie una temporada más.

Debido a ello, recientemente, José Manuel Seda, que da vida al Duque José Luis en la pantalla, ha concedido una entrevista donde ha hablado de la ficción y de todo lo que está por venir. «Es un valle civilizado, sí, pero las emociones fluyen sin control», dice respecto a la serie. Además, sobre su personaje, el triángulo amoroso entre Adriana, Julio y Rafael están dejando la situación completamente candente. De hecho, según ha informado, en el caso de que se descubra la verdad, su personaje en la ficción no se tomará nada bien el engaño de su mujer. Una situación muy complicada que, por lo que parece, está a punto de estallar.

En una entrevista concedida a El Televisero, el actor ha hecho un breve repaso de la ficción. «Es que lugar pequeño es un infierno grande. Imagínate, en un valle perdido en el norte, entre montañas… El ser humano, cuando se ve confinado, actúa como en Gran hermano. Pasiones, venganzas, odios, envidias. Amor también y todo ese juego social en el que juega la aristocracia, apariencias, hipocresías, etc», indica.

Asimismo, respecto al futuro de su personaje, se ha sincerado. «Bueno, parece que tiene una boda pendiente con Victoria. Es verdad que mantienen un romance, al principio era oculto, pero bueno, ya ha salido la luz y de momento han estado organizando una boda. Esperemos que no se trunque, porque yo creo que el amor es sincero entre ellos. Dios los cría y ellos se juntan», indica.

José Manuel Seda, actor de ‘Valle Salvaje’, se ha sincerado: «Hay muchas cosas muy interesantes que se irán resolviendo»

A la pregunta de la reacción de su personaje si descubriese la verdad, ha sido claro. «Yo creo que José Luis es un personaje muy pasional, muy venal, a veces violento y que además no soporta el engaño, yo creo que no reaccionaría de la mejor manera. Es verdad que se vería ahí entre la tesitura del amor que siente por Victoria y la traición, porque también quería a Pilar, evidentemente, y la traición que supuso su asesinato yo creo que no reaccionaría bien. Pero bueno, muchas veces los aristócratas siempre reaccionan a su conveniencia. Hará lo que más le convenga. Y que la imagen de la casa no quede dañada», opina.

Por otro lado, respecto al futuro amoroso de Adriana, el actor confiesa que le gustaría que acabase con José Luis. Pero, solamente el tiempo dirá. Eso sí, lo que se verá próximamente de Valle Salvaje promete no dejar indiferente a nadie. «Por eso, hay muchas cosas muy interesantes que se irán resolviendo y en no mucho tiempo», concluye. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.