Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 23 de febrero

El lunes 23 de febrero de 2026 deja un día lleno de buenas noticias para Telecinco, que espera como agua de mayo la llegada de Supervivientes, el programa que cada primavera llega a su programación para dar un fuerte empujón a sus audiencias. Al gran dato de First Dates, hay que sumarle los récords de temporada de Ana Rosa Quintana en la mañana y de Casados a primera vista en la noche. Además, El Hormiguero vuelve a ganar sin problemas en la franja en la que compite con La Revuelta, algo que se ha convertido en normal desde hace meses, sin que Broncano pueda estrechar diferencias. Así quedan las audiencias de ayer.

Pablo Motos logra un 13.5 % de cuota y 1.698.000 espectadores de media gracias a la visita de los jugadores del F.C. Barcelona Pedri y Ferrán Torres. La Revuelta se tiene que seguir conformando con la segunda plaza, con un 10.9 % y 1.376.000 espectadores de media, marcando más de un punto de distancia sobre First Dates, que se mantiene en tercera posición. Sobera y los suyos logran rozar el doble dígito con un 9.8 % y 1.223.000 espectadores. Esto supone su segundo mejor dato desde que ha regresado a Telecinco y se confirma como la mejor opción para la cadena de Mediaset, que debería pensar en programarlo de lunes a viernes para mejorar sus datos y no hacerlo sólo de lunes a miércoles, como hasta ahora.

Enorme dato, también, para Horizonte, que con un 7.7 % y 945.000 espectadores de media, celebra con su segundo mejor dato de la temporada que se queda de forma definitiva en la franja del access prime time. Iker Jiménez sigue rindiendo en su nuevo horario y ha demostrado que es el mejor recambio ante la salida del restaurante del amor de Cuatro.

El Intermedio (6.9 % y 881.000) sigue sin opciones de luchar por nada que no sea ser la cuarta opción, superando sólo a Cifras y Letras, en La 2.

‘Casados a primera vista’ y ‘En tierra lejana’ siguen con su ajustada pelea

La segunda parte de la noche se queda también con buenos datos para Telecinco. El programa de bodas entre desconocidos logra un enorme 14.4 % y 866.000 espectadores de media, confirmando que es la revelación de la temporada. Su rival era, de nuevo, un capítulo de En tierra lejana, serie turca que sigue disparada con un nuevo récord de cuota: 13.2 % 964.000.

Hay que mirar con lupa en la franja de estricta coincidencia para saber qué programa es el ganador, ya que tienen horarios muy distintos, especialmente en su hora de finalización:

‘En tierra lejana’: 13.2 % y 964.000

‘Casados a primera vista’: 13 % y 952.0

El que no remonta es DecoMasters, que sigue pinchando, pese al casting de estrellas que tiene: 9.1 % y 554.000 espectadores. La Sexta programó ayer una nueva entrega de la saga Torrente, logrando un 4.9 % y 352.000; mientras que Cuatro pincha con el mínimo de temporada de Proyecto Sistiaga (3.4 % y 239.000).

Ana Rosa logra récord de temporada en la mañana de Telecinco

Seguro que en Fuencarral están hoy celebrando los buenos datos de El programa de Ana Rosa, que con un 15 % y 350.000 espectadores de media acorta distancias con su principal rival y marca récord de esta temporada. También bate récord En boca de todos con un 9.1 % y 280.000 espectadores de media, entrando de lleno en la batalla de la mañana.