Mel Gibson ya rueda ‘La resurrección de Cristo’ con la supervisión de un obispo excomulgado

Mel Gibson ha pasado su propia pasión en Hollywood y ahora su nueva vida como director pasa por el rodaje de La resurrección de Cristo. Un paralelismo entre autor y obra que por supuesto, no va a estar exento de controversia. El australiano ya se encuentra filmando la secuela-23 años después-de la polémica pero lucrativa cinta que protagonizó Jim Caviezel. Y por supuesto, en su complicada misión el ganador del Oscar no se encuentra solo. Pues entre su equipo tiene el asesoramiento de un obispo excomulgado por la Iglesia Católica.

El director y actor volvió a sentarse tras las cámaras el pasado 2025 con Amenaza en el aire. Un filme menor en el que bajo ningún momento, se utilizó su participación como atractivo promocional y eso que el australiano venía de años atrás de rodar la magnífica Hasta el último nombre (2016) con la que logró sus más recientes nominaciones a la estatuilla dorada, dentro de las categorías de mejor película y dirección. Gibson no lo ha tenido nada fácil con la preproducción de La resurrección de Cristo. Sin embargo, su convicción y voluntad ha superado cualquier reticencia de la industria y en estos instantes, el cineasta no desarrolla únicamente una aventura fílmica alrededor del renacer de Jesús, sino que su ambición creativa le ha llevado a dividir la historia en dos partes.

Mel Gibson ya rueda ‘La resurrección de Cristo’

A diferencia del gran material proveniente del Nuevo Testamento con el que Gibson filmó la primera entrega, no existe una gran cantidad de información alrededor de la Resurrección de Cristo. Por lo que apoyándonos en las propias declaraciones del responsable de Apocalypto (2006), el seguimiento tendrá una gran libertad creativa. Hasta el punto de haber asegurado en sus propias palabras que el largometraje será como «un viaje de ácido».

Para el desarrollo de la historia, Gibson ha contado con el apoyo de su hermano y con la ayuda del guionista Randall Wallace, quien ya colaboró con el director y estuvo nominado a la estatuilla dorada por el libreto de Braveheart (1995). Pero sin suda, lo que más ha llamado la atención del proyecto es la participación en las labores de asesoramiento de Carlo Maria Viganò, un exarzobispo que fue excomulgado en 2024 al no reconocer la posición de liderazgo del anterior Papa Francisco dentro de la Iglesia.

Adiós al CGI, hola a nuevos actores

Otras de las últimas noticias alrededor de la producción reside en un cambio de idea fundamental en la selección de casting. Gibson ha renunciado al complejo rejuvenecimiento por ordenador con el que quería traer al casting original a la secuela y por tanto, no veremos a los rostros de Jim Caviezel y Monica Bellucci dentro de la continuación.

Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom) ocupará el rol de Jesús y la actriz cubana Mariela Garriga (Misión Imposible: Sentencia final) será María Magdalena. En la selección de actores y personajes, Ricardo Scamacio (John Wick: Pacto de sangre) dará vida a Poncio Pilato y Pier Luigi Pasino (La ley de Lidia Poët) será Pedro.

Mel Gibson estrenará La resurrección de Cristo (Parte 1) en los cines estadounidenses el 26 de marzo de 2027. La idea del realizador pasa porque la segunda parte también se proyecte en salas el mismo año. En España por el momento, no existe una ventana de exhibición oficial.