La mejor película de animación de los Goya 2026 ya está online: es un drama existencial para adultos

La gran fiesta del cine español está a la vuelta de la esquina y gracias al streaming, cada vez resulta más sencillo acceder a la mayoría de cintas nominadas. En esta 40.ª edición de los bustos del pintor patrio, la plataforma que concentra la mayoría de títulos no es otra que Movistar Plus. La semana pasada, el servicio de vídeo bajo demanda lanzó en su catálogo Los tigres y el próximo viernes 27 hará lo propio con la gran favorita de la noche, Los domingos. Pero hoy, la noticia pasa por el estreno de la peculiar película de animación que más posibilidades tiene de triunfar en los Goya 2026: Decorado ya está disponible en el abanico de contenidos de la marca de Telefónica.

Dirigida por Alberto Vázquez, Decorado lidera las nominaciones en la categoría de mejor película de animación de unos premios que tras 26 años regresarán a Barcelona. Junto a ella, en la sección encontramos a Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible. De estas sólo Bella response al igual que el trabajo de Vázquez a un formato alejado de la narrativa infantil, aunque por trayectoria y estilo genuino es el proyecto de Abano Producion el que más papeletas tiene para terminar coronándose con el galardón. Cerrando así un circuito de galas excelso en el que Decorado ha tenido presencia en Sitges, aparte de brillar con sendas victorias tanto en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos como en los Forqué.

El largometraje parte del corto homónimo con el que Vázquez ya ganó su correspondiente categoría en la noche más relevante de la industria audiovisual española. No obstante, no es la primera vez en la que realizador gallego triunfa en los Goya. El mismo año del éxito de Decorado como cortometraje en 2017, también se llevó la sección fílmica con Psiconautas, los niños olvidados. Una cinta codirigida junto a Pedro Rivero cuyo argumento adapta el cómic del propio Vázquez. El primer triunfo del director se remonta al 2012 con el corto Birdboy. Eso sí, lo que consolidó realmente su carrera fue fue Unicorn Wars en 2022. De ser la película de animación ganadora del Goya 2026, Decorado le brindaría a Vazquez el quinto reconocimiento de una carrera que apunta hacer historia en un sector todavía de nicho en nuestro país.

La película de animación favorita de los Goya 2026

La trama de Decorado nos pone en la piel de Arnold, un ratón de mediana edad que está en medio de una profunda crisis existencial. Su matrimonio de cae a pedazos, la vida le parece absurda y comienza a pensar que todo a su alrededor es una gran farsa. Un día ese sentimiento de paranoia crece todavía más cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas. Algo no encaja, por lo que Arnold comienza a investigar y a marcar una desesperada huida hacia delante que se asemeje-al menos un poco-a la libertad.

Vázquez firma el guion junto a Francesc Xavier Manuel Ruiz en un filme que ha recibido críticas fantásticas pero que evidentemente, no está dirigido a un público infantil.

Dónde ver el resto de películas de Alberto Vázquez

Tras el visionado de Decorado, los espectadores pueden encontrar en el streaming la mayoría de proyectos fílmicos de Alberto Vázquez. Psiconautas, los niños olvidados está disponible gratis en RTVE Play al igual que Unicorn Wars. Esta última también tiene su espacio, bajo suscripción, dentro de Filmin. El servicio de streaming catalán tiene en su abanico de contenidos los cortometrajes del autor; Sangre de unicornio (la base de inspiración para Unicorn Wars), Decorado y Birdboy.