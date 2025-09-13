La película de terror que tienes que ver si te gustó ‘Expediente Warren’: es puro pánico

La saga terrorífica protagonizada por Ed y Lorraine Warren, firmó su último capítulo con un estreno en salas el pasado 5 de septiembre. Y el resultado, como viene siendo habitual en la propiedad intelectual desde hace más de una década no puede ser mejor. De momento, la película de terror Expediente Warren: El último rito lleva recaudados 210 millones de dólares en todo el mundo. Una remontada espectacular respecto a la anterior entrega, Obligado por el demonio, que en total cosechó unos estimables 206 millones. Pero lo que demuestra el nivel estelar de la IP es el acumulado total generado por todos los capítulos, que incluyendo los spin-off supera la barrera de los 2.300 millones de dólares. Por eso, si eres un auténtico fan de la franquicia, no deberías perderte otra apuesta del campo del horror que triunfa en el streaming desde su llegada a las plataformas hace un par de años. Nos referimos cómo no a Los vigilantes.

Adaptando la obra homónima de A.M. Shine, Los vigilantes es una producción de Warner Bros que ha conseguido una segunda vida comercial, tras su fracaso sonoro en la taquilla, donde únicamente consiguió reunir 33 millones de dólares. Sin embargo, la película merecía esa segunda oportunidad que la flexibilidad del mercado doméstico permite, convirtiéndose en una historia de esas que son capaces de equipararse a sagas con un un recorrido tan potente como el de Expediente Warren. Tras las cámaras de la propuesta, encontramos Ishana Shyamalan, quien también firma la versión del trabajo del novelista irlandés. Una ópera prima auspiciada por el padre de esta, el cual no es otro que por supuesto, M. Night Shyamalan. El director de El sexto sentido, Señales y El bosque ya tiene una heredera que prolongue ese amor por los rompecabezas literarios y giros de guion imposibles. Eso sí, por suerte para ella, la escena todavía no le ha colocado en la misma presión que sintió su padre al ser nombrado «el nuevo Spielberg».

Ishana ya había rodado un capítulo de la serie Servant, dos videoclips para su hermana la cantante Saleka y fue la directora en la segunda unidad de Tiempo, uno de los últimos filmes dirigidos por su padre. Por el momento, la joven cineasta no tiene en su agenda anunciado ningún proyecto nuevo.

Película de terror como Expediente Warren

La sinopsis oficial de Los vigilantes es la siguiente: «Mina es una artista de 28 años que queda varada en un bosque de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo queda atrapada junto a otros tres extraños que son observados y acechados por misteriosas y tenebrosas criaturas todas las noches».

En el elenco encontramos a Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett, Alistair Brammer y John Lynch. El propio M. Night Shyamalan la produjo como parte de su último acuerdo con Warner, tras años trabajando para Universal Pictures. El terreno sobrenatural, Los vigilantes nos puede remitir bastante a la antología de los Warren en calidad de sustos. Aunque la puesta en escena de Ishana se nutre sobre todo del misterio y del descubrimiento de una verdad plot twist al más puro estilo del cine de su progenitor.

¿Dónde está disponible?

Los espectadores están de suerte porque Los vigilantes se encuentra en HBO Max, Movistar Plus y Netflix.