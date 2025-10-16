Nuevo adelanto de ‘Keeper’: la futura obra maestra del terror que ha enamorado a Guillermo del Toro

No es ningún secreto que para la comunidad cinéfila, el terror está siendo el gran tótem cinematográfico del momento. Sin ir más lejos, en 2025 apuestas como Los pecadores o Weapons lideran la lista de los mejores títulos del año y por si fuera poco, triunfan del mismo modo en la taquilla. Funcionando como filmes originales que han demostrado que existe una vida comercial más allá de las franquicias. Ahora, el sello Neon vuelve a presentarnos un avance de Keeper, la película de terror que ha sido alabada por maestros del género tan reconocidos como Guillermo del Toro o James Wan.

Por si la prescripción del oscarizado cineasta mexicano o la aprobación del responsable de la franquicia Expediente Warren no fuese ya una motivación expectante, debemos saber que Keeper está dirigida por Osgood Perkins, uno de los grandes realizadores emergentes del cine de terror. El hijo del mítico actor Anthony Perkins (Psicosis) fue el responsable del estreno el año pasado de la aclamada Longlegs y este año nos brindó la divertida The Monkey. Sin embargo y lejos de la comicidad implícita en la adaptación del relato de Stephen King, parece que Keeper representa un regreso a su versión más siniestra y horripilante.

En esta ocasión, Perkins le ha dejado el campo del libreto a Nick Lepard , responsable de la estimulante Dangerous Animals. Según cuenta Neon, la sinopsis oficial de este thriller sobrenatural es la siguiente: «Una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña asilada. Pero cuando él regresa repentinamente a la ciudad, su mujer debe quedarse aislada y en presencia de un mal tan indescriptible que le llevará a desentrañar los secretos horripilantes que esconde el lugar».

Tráiler de ‘Keeper’: el terror más inquietante

Guillermo del Toro. James Wan. Damien Leone. Osgood Perkins’ KEEPER has been unanimously hailed by the modern masters of horror. In theaters November 14. pic.twitter.com/0aFpuMrfnn — NEON (@neonrated) October 15, 2025

La trama está protagonizada por Tatiana Maslany, quien ya se puso a las órdenes de Perkins en la anteriormente mencionada The Monkey y por Rossif Sutherland, a quien hemos podido ver en otras propuestas del género como Possessor Uncut o La huérfana: Primer asesinato. Tras ellos, conformando el elenco secundario encontramos a Kett Turton, Erin Boyes y Claire Friesen, entre otros.

El adelanto aprovecha la presentación de la historia para ir introduciendo las opiniones de del Toro, Wan y por último de Damien Leone, el responsable de la saga Terrifier.

«Keeper es puro Perkins. Un origami de terror que se pliega hábilmente sobre sí mismo», apunta el responsable de El laberinto del Fauno. Por otro lado, Wan la describe como un «aterrador y fantasmal descenso a la locura». Por último, Leone cree que esta es la «confirmación» absoluta del director como una voz «formidable» en el terreno fantástico y sobrenatural.

En palabras del propio Perkins para IndieWire, Keeper es una película «preciosa» con un aspecto «adulto». Además, se deshizo en elogios hacia su protagonista: «Maslany es sencillamente la mejor. Es infinita. Tengo mucha suerte de contar con ella».

¿Cuándo se estrena ‘Keeper’?

Keeper estará distribuida en España por DeAPlaneta con un estreno programado para el próximo 19 de diciembre de 2025.