Tráiler de ‘Send Help’: Sam Raimi vuelve al terror visceral en una historia de supervivencia laboral

Tras su último periplo en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con Doctor Strange en el multiverso de la locura, el cineasta Sam Raimi regresa al género del horror con Send Help. Un alivio para los fans del cineasta que en los últimos años ha estado quizás demasiado vinculado a las franquicias de los grandes estudios. Ahora, Raimi rehuye del terreno sobrenatural tan vinculado a la saga de Posesión infernal enfrentando una premisa que sondea la realidad laboral de nuestros tiempos. Porque….¿existe algo más terrorífico que quedarte atrapado en una isla desierta con tu jefe?

La llegada de Send Help ofrece un respiro autoral para la filmografía de Sam Raimi. Un director que ha dedicado gran parte de su trayectoria en el siglo XXI a trabajar para las mayores propiedades intelectuales de Hollywood. Desde la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire a Oz, un mundo de fantasía. Aunque antes, tampoco había recuperado esa oscuridad profundamente divertida de su ópera prima y de otros proyectos como Darkman. Rápida y mortal , Entre el amor y el juego y Premonición funcionaron como encargos fallidos, mientras que únicamente Un plan sencillo logró mostrar el temple de un narrador enérgico e ingenioso. Por eso, sus acólitos probablemente lleven años esperando otra película en la que pueda dar un golpe de estilo dentro de una vorágine de filmes dominados por el algoritmo. Y claro, la pregunta parece tan pertinente como necesaria…¿será Send Help el regreso del mejor Sam Raimi?

‘Send Help’: Sam Raimi está de vuelta

20th Century Studios ha publicado el primer adelanto comercial hace escasas horas, mostrando un planteamiento inicial que podría haber servido para cualquier género. Sin embargo, con el director de Arrástrame al infierno tras las cámaras, el argumento no podía no tomar un cariz sangriento y tremendamente visceral.

Bajo un guion de Damian Shannon y Mark Swfit (Freddy contra Jason y Viernes 13), la sinopsis de Send Help dice lo siguiente: «Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una capaz empleada y a su molesto jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con visa, a pesar de su difícil relación».

Rachel McAdams. Dylan O’Brien. SEND HELP. Directed by Sam Raimi, only in theaters January 30, 2026. pic.twitter.com/7as835Uyw7 — 20th Century Studios (@20thcentury) October 14, 2025

La banda sonora corre a cargo del gran Danny Elfman con la nominada por la Academia, Rachel McAdams (Midnight Paris) y Dylan O’Brien (De amor y monstruos) en los papeles protagonistas. Chris Pang, Edyll Ismail, Dennis Haysbert y Xavier Samuel completan el casting secundario.

Tras Send Help, Raimi Raimi regresará a su franquicia reina con Evil Dead Burn, programada para 2026, entre los rumores que también apunta a la franquicia de Spider-Man, incluyendo la vuelta de Maguire y Kirsten Dunst.

¿Cuándo se estrena ‘Send Help’?

Send Help podría haber sido un filme perfecto para la recién iniciada temporada de Halloween. No obstante, en España tendremos que esperar hasta 30 de enero para poder verla en las salas de cine. Coincidiendo en la cartelera con algunas de las propuestas favoritas en la carrera de los Oscar 2026, como Hamnet o Marty Supreme.