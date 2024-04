Sam Raimi quiere que Marvel le pida dirigir ‘Vengadores: Secret Wars’

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está viviendo uno de sus perores momentos. Por un lado, existe una lucha interna de accionistas con el objetivo de terminar con la hegemonía de Bob Iger y sustituir a Kevin Feige, productor ejecutivo líder de todas y cada una de las adaptaciones de la marca. Por otro, su plan narrativo se ha ido al traste, ya sea debido a la desastrosa recaudación de algunos títulos o del polémico despido del que era Kang el Conquistador (Jonathan Majors), su nuevo villano. Aún con todo, la marca todavía tiene a sus fieles admiradores y uno de ellos es el cineasta Sam Raimi, quien desea que Feige y su equipo le pidan dirigir uno de los proyectos más ambiciosos, Vengadores: Secret Wars.

Antes de esta entrega de los Vengadores, la cual supondría otro fin de ciclo parecido al vivido con Vengadores: Endgame, la Casa de las Ideas tendrá que tomar una decisión con Vengadores: The Kang Dynasty, la que se supone iba a representar el combate final entre el fallido villano y el grupo superheroico renovado. Filme seguramente descartado por el estudio, quien ya ha paralizado completamente el desarrollo de su guion y que en un futuro cercano, procederá con el cambio de nombre para la cinta. Aunque quizás lo más apremiante sea agenciar a alguien al mando, a pesar de que se han barajado varios nombres, ninguno de ellos se ha prolongado en el tiempo de forma oficial. Lo cual, nos lleva a preguntarnos tras las declaraciones del cineasta de Posesión infernal, si Disney sería capaz de entregar las llaves de su acometida fílmica más importante del futuro a una mente creativa tan arriesgada.

Sam Raimi es un icono dentro del género

Una de las principales críticas con la que los detractores han atacado en los últimos años al cine de superhéroes es que este, no tiene personalidad. Una crítica repetida en el tiempo y respaldada por el aspecto visual de la mayoría de las entregas del UCM. Sin embargo, Sam Raimi no es ningún extraño para el género. El estadounidense es el padre creativo de toda la explotación posterior, siendo uno de los pioneros de la industria gracias a su primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire como protagonista. Si bien la tercera parte fue un desastre, las dos anteriores historias de ese arco, lucen a día de hoy como un faro luminoso para todos los cineastas de la actualidad.

Raimi construye narrativas sinceras, basadas en personajes y efectos visuales innovadores. Su talento sigue tan vigente como refleja su última aportación a la causa. Feige le pidió al director liderar la adaptación de Doctor Strange en el Multiverso de la locura. Una misión acorde a su estilo y sensibilidad por el terror, aportando la que quizás haya sido la última acometida autoral de todas las adaptaciones marvelitas anteriores y posteriores desde la compra de Disney. La pasión e influencia del realizador por el género se remonta incluso, mucho antes de las adaptaciones del hombre araña, pues en 1990 dirigió Darkman. Un guion original que funciona como antesala de muchas de las cosas que veríamos después con la popularización de los superhéroes en la gran pantalla.

Le encantaría volver a trabajar con Marvel

Según una de las últimas entrevistas concedidas por Sam Raimi, al autor no le han pedido volver a dirigir nada, pero ha mostrado su entusiasmo con unas sinceras palabras en ScreenGeek: “Amo el 90% de los héroes de Marvel que he leído en los grandes cómics de Stan Lee Marvel Universe. Me encantaría volver a trabajar con Marvel. No me lo han pedido razonablemente. Espero que hayan tenido una buena experiencia conmigo. Aún no me lo han preguntado. Espero que lo hagan”.

Por el momento, el director únicamente tiene agenciados dos cintas como realizador. La primera Don’t Move y la segunda, un nuevo spin-off todavía sin título del universo de Evil Dead. En principio, Avengers: Secret Wars está programada para llegar en 2027, por lo que al estudio no le corre ninguna prisa. Además, al ser capítulos conclusivos, lo mejor será esperar para comprobar el recibimiento de los próximos estrenos. Este 2024, la compañía pondrá todas sus opciones en Deadpool y Lobezno y en Armor Wars. El resto serán series televisivas, donde Daredevil: Born Alain será el título principal. Tendremos una serie llamada Agatha: Darkhold Diaries, otra de Ironheart y una de animación llamada Marvel Zombies.

¿Volverá Marvel a tocar a la puerta de Sam Raimi como director?