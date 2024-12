Sharon Stone critica duramente al cineasta Sam Raimi: «No tiene lealtad»

El cambio generacional de Hollywood nos está brindando ya los nuevos rostros que capitanearán la escena audiovisual en el ya inminente futuro. Siendo estas, unas figuras muy comedidas en sus declaraciones y por supuesto, políticamente correctas y respetuosas con prácticamente todo lo mediático que las rodea. Una actitud que contrasta con las opiniones de las leyendas de la interpretación y los cineastas, cuyas respuestas y reflexiones van cargadas de críticas hacia el propio sector y en ocasiones, hacia muchos compañeros de profesión. Ridley Scott y Paul Schrader representan algunos de los principales ejemplos, pero en materia actoral nadie ha «rajado» tanto en los últimos como Sharon Stone.

La estadounidense ya no tiene la presencia en la escena cinematográfica de antaño, cuando fue un icono en el cine de los 80 y de los 90. Aunque su trascendencia en el mundo de la moda y su herencia artística ha ido de la mano de directores tan importantes como Martin Scorsese en Casino o de Paul Verhoeven en historias de la talla de Desafío Total e Instinto básico. Ahora es raro presenciar entrevistas en las que Stone no hable negativamente sobre el trabajo con algunos de sus compañeros actores y de cómo la meca del cine, incentivó según ella, el acoso sexual que vivió en los 80. En su última charla con los medios, el centro de sus comentarios negativos se ha centrado en el director Sam Raimi, quien la dirigió en el western Rápida y mortal. Protagonista del filme, la ganadora del Globo de Oro fue la que produjo el salto del autor de Posesión infernal al cine comercial y por lo que parece, casi 25 años después a la estrella todavía sigue guardándole cierta acritud al cineasta por no mostrarle «lealtad», tras haber apostado por él.

Sharon Stone produjo ‘Rápida y mortal’

A lo largo de su carrera, Stone sólo ha estado presente en un western, pero eso no quita para que sus declaraciones en entrevistas puedan ser tan dañinas como cualquier disparo del lejano oeste. En esta ocasión, las palabras de la actriz resonaron en el Festival de Cine de Turín, donde precisamente se proyectaba de nuevo su película dirigida por Raimi. La intérprete produjo la cinta entre 1993 y 1994, casi al mismo tiempo en el que protagonizó Casino. Por ella, Stone recibió la única nominación al Oscar de su filmografía y no obstante más allá de su desempeño en ambos papeles, la de Pensilvania entro a valorar las diferencias entre ambos autores, dejando en muy mal lugar al que fuese el rey de la serie B hace 40 años.

Raimi ya era un narrador valorado en la industria, pero a pesar de estar en conversaciones con grandes estudios, todavía nadie había decidido a ofrecerle un gran presupuesto para un proyecto, hasta que Stone decidió que él era el indicado para esta apuesta de género tan arriesgada.

«En el caso de Sam Raimi, me gustaron mucho sus películas. Pensé que era muy inteligente y muy divertido, diferente de Marty (Scorsese) porque es italiano, tiene lealtad, tiene ese sentimiento de familia, y por eso Marty y yo todavía tenemos una relación y por eso Marty y yo todavía trabajamos juntos», le explicaba a los medios del Festival italiano. Inmediatamente después, tildó al cineasta al realizador de desleal, criticando su falta de gratitud:

«Sam era un niño y no tiene lealtad, no tiene familia, nunca más volvió a hablarme, no me dio las gracias, no me volvió a contratar, no reconoció la relación. Marty, porque trabaje tan duro y porque lo admiraba tanto, nuestro relación continúa hasta hoy, hay profundidad allí».

¿De qué trata ‘Rápida y mortal’?

Las sinopsis oficial de Rápida y mortal es la siguiente: «Ellen, una bella y misteriosa forastera, llega a una pequeña ciudad del Oeste y se inscribe en una peligrosa competición en la que pistoleros procedentes de varias regiones arriesgan sus vidas a cambio de fama y dinero. Sin embargo, las pretensiones de esta forajida van más allá de cualquier atisbo de reconocimiento o rédito económico. En realidad quiere vengarse de Herod, un terrateniente sin escrúpulos que controla la ciudad».

Actualmente, la cinta se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. No obtuvo grandes reseñas en su momento, pero hoy en día se erige como cinta de culto gracias a la polivalencia de un casting elegido por la propia Stone.

«Tuve la suerte de producir esta película y de tener la oportunidad de elegir a los actores que la protagonizaron. Tuve la oportunidad de llevar al director Sam Raimi de películas de serie B a películas de serie A, y luego dirigió Spider-Man y se convirtió en un gran director de cine. Traje a Russell Crowe de Australia. Tuve la oportunidad de elegir a Leonardo DiCaprio y darle un papel protagonista importante», terminaba de explicar la actriz, quien además pagó el sueldo de un DiCaprio que por aquel entonces tenía 19 años.