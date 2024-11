‘The Beatles’: se confirma el actor que dará vida a Ringo Starr

En la vorágine de biopics musicales que vive la industria audiovisual, cada vez quedan menos leyendas por representar en la gran pantalla. Elvis, Elton John, Whitney Houston, Bob Marley…con más o menos acierto, dicha representación funciona increíblemente bien para los estudios. Tanto a niveles de repercusión mediática y de taquilla (los fans quieren ver la historia de sus ídolos), como en el apartado de premios, donde la Academia posee un gusto endiosado por las interpretaciones de estos mitos. Sin embargo a Hollywood todavía le falta representar al que seguramente sea el grupo más famoso de la historia de la música: Los Beatles. Aunque claro, para la meca del cine una película que represente la historia de los de Liverpool no es suficiente y por ello, Sony Pictures está desarrollando cuatro largometrajes. Es decir, una película por cada miembro de la banda (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr). El proyecto todavía se encuentra en una fase embrionaria, pero ahora gracias a unas declaraciones de Ringo Starr, hemos podido saber quién será el encargado de dar vida al mítico batería de la agrupación de ‘Let it Be’.

No conocemos demasiado de la antología que retratará el origen, auge y separación del grupo. Pero sí sabemos que dicha tetralogía estará dirigida por el ganador de dos Oscar, Sam Mendes. La major de origen nipón por su parte, cuenta con el apoyo de Apple Corps (No confundir con la empresa fundada por Steve Jobs), la multinacional que gestiona las licencias de todo lo relacionado con estas efigies de la cultura británica. Los cuatro largometrajes se intercalarán entre sí, para conocer la perspectiva general de cada uno de los protagonistas, perfilando una visión completa de lo que pretende ser una especie de radiografía sincera de los hechos. Cuando se anunció por primera vez, la productora Pipa Harris describió la iniciativa como «una experiencia cinematográfica emocionante y épica», asegurando además que todo había nacido de una idea del propio Mendes, quien había convencido a McCartney, Starr, Sean Leenon y Olivia Harrison de aceptar la ambiciosa propuesta. Con mucho camino por recorrer, al menos Starr nos ha brindado la información de quién será la persona que lo interpretará.

El actor que dará vida a Ringo Starr

Desde el anuncio de las películas sobre Los Beatles, no han sido pocos los rumores de casting que han ido surgiendo. Paul Mescal (Gladiator II), Harris Dickinson (El triángulo de la tristeza) y Joseph Quinn (Cuatro Fantásticos: First Steps) son los nombres más llamativos que han ocupado la mayoría de las especulaciones. No obstante, entre la rumorología de internet otro actor apareció en las quinielas. Uno que el mismo Ringo Starr acaba de confirmar en una reciente entrevista.

La estrella en cuestión es Barry Keoghan. Una de esas promesas que junto a Timothée Chalamet, Zendaya, Tom Holland y Mescal, representan a toda esa talentosa generación de nuevas caras que dominarán la escena y de paso, la mayoría de papeles importantes de la próxima década. Nominado al Oscar por su trabajo en Almas en pena de Inisherin, este irlandés de 32 años ha estado presente tanto en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), como en la incipiente saga de The Batman, donde dará vida al Joker. Su ritmo de trabajo está siendo gigantesco, pues sabemos que aparecerá en la película de Peaky Blinders mientras hoy, estrena en nuestra cartelera la aclamada Bird. Pero es que según Ringo, Keoghan se encuentra además preparando su maestría con el instrumento que domina el considerado por todos como cuarto miembro de la banda.

«Creo que es genial», señalaba Starr cuando Entertainment Tonight le preguntaba sobre la elección de Keoghan. Sin demasiada información adicional, inmediatamente después habló de la preparación que está siguiendo el actor: «Creo que está en algún lugar tomando lecciones de batería, y espero que no demasiadas».

Un proyecto ambicioso

La mayoría de los biopics musicales se limitan a concentrar la vida de los artistas en una única película, pero como si se tratase de una franquicia de superhéroes, la ambición de Mendes será total. Ringo Starr, Paul McCartney y las familias de los miembros fallecidos han concedido los derechos completos de la historia de vida y la música para el guion de la película.

Supuestamente, Mendes dirigirá las cuatro películas en un viaje que será al mismo tiempo un recorrido por la historia de la música: «Es un honor para mí contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y estoy emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine».

Se desconoce la fecha de las películas y ni siquiera sabemos cuál de las cuatro saldrá antes.