El 1992 fue de lo más exitoso para Sharon Stone, sin llegar a imaginar lo que vendría después. Aunque la famosa película que se estrenó ese año, Instinto Básico, se coló entre los filmes que hay que ver alguna vez en la vida, para la actriz que encarnó al personaje principal no fue sencillo. Además de sentirse engañada por la mítica escena en el interrogatorio, la hollywoodiense acaba de confesar que también supuso un punto de inflexión en su vida familiar.

«Cuando el juez le preguntó a mi hijo, mi pequeño niño: ‘¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?’ Este tipo de abuso por parte del sistema, que se consideró qué tipo de madre era yo porque hice esa película», ha confesado en el podcast Table for two with Bruce Bozzi, relatando por primera vez cómo la película que la volvió a lanzar a la fama la quitó, a su vez, la custodia de su hijo. Una pérdida que hizo mella en su vida y, tal y como ha comunicado, le rompió el corazón.

Han pasado 31 años de entonces y, aunque a día de hoy sería impensable que se le arrebatase la custodia de un pequeño a una actriz que sale desnuda en la gran pantalla, lo cierto es que por aquel entonces nadie alzó la voz. Algo que, a día de hoy, la actriz sigue sin comprender: «La gente camina sin ropa en la televisión normal y vosotros, tal vez, visteis un dieciseisavo de segundo de mi posible desnudez, y perdí la custodia de mi hijo».

Una decisión judicial que también afectó a su estado anímico, teniendo que trasladarse a un centro médico tras el disgusto: «Terminé en la Clínica Mayo con latidos cardíacos adicionales en las cavidades superior e inferior de mi corazón». Ahora, Sharon Stone es madre de tres hijos. Tras varios intentos de quedarse embarazada de forma natural, en el 2000, la estadounidense adoptó a su primer hijo junto a Phil Bronstein. De esta forma llegó a su vida Roan, que pronto tuvo dos hermanos adoptados más: Laird y Quinn.

Pero antes de formar una familia numerosa, Sharon Stone perdió dos hijos en el quinto mes de gestación. «Tuve dos embarazos que perdí en el quinto mes. Y fue tan horrible porque tuve que someterse a cirugía cuando mis hijos murieron. Es un trauma que simplemente no puedes superar», confesó a la revista Prestige. Y es que, no es ningún secreto que la actriz siempre ha querido experimentar la maternidad y formar una familia a la que cuidar siempre, por lo que la pérdida de la custodia de su hijo después de una de sus interpretaciones más exitosas a nivel mundial supuso para ella uno de los mayores mazazos que le ha dado la vida.

No obstante, esto no fue lo único malo que le dio Instinto Básico. Según ella misma relató, se sintió completamente engañada y explotada tras conocer la verdad detrás de la mítica escena del interrogatorio: «Después de rodar Instinto Básico, me llamaron para verla. No a solas con el director, sino con una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con el proyecto. Así fue cómo vi por primera vez la imagen de mi vagina, mucho después de que me dijeran: ‘No podemos ver nada, solo necesitamos que te quites las bragas, que ya el blanco refleja la luz, así que sabemos que llevas bragas’. Sí, ha habido muchos puntos de vista sobre este tema, pero como yo soy la que tiene la vagina en cuestión, permítanme decir: los otros puntos de vista son una mierda», relató en sus memorias The Beauty of Living Twice.