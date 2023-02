Sharon Stone está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida. La actriz acaba de anunciar a través de las redes sociales la muerte de su hermano. Lo ha hecho en un desgarrador vídeo en el que se dirige de manera directa a sus seguidores, vestida con una camiseta negra y sin maquillaje, y les explica que Patrick ha muerto a consecuencia de un infarto: «Hola a todos, este mensaje es para confirmar que sí, ayer perdimos a mi hermano, Patrick Joseph Stone, por un ataque al corazón», comienza diciendo la intérprete, en un clip en el que apenas puede contener las lágrimas y que, pocas horas después de su publicación, ya ha generado multitud de reacciones y mensajes de apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone)

Una triste noticia para para la artista, que se produce apenas unos meses después de que su propio sobrino también falleciera: «Sí, él era el padre de River, a quien perdimos el año pasado cuando tenía once meses», explica en el vídeo Sharon Stone. Su sobrino, hijo del hermano al que acaba de perder, falleció siendo tan solo un bebé, debido a un fallo multiorgánico. La actriz, a corazón abierto y más cercana que nunca, revela a sus seguidores el difícil momento en el que se encuentra: «Sí, hemos tenido una gran cantidad de pérdidas en estos últimos años, como muchos de ustedes también», dice entre lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone)

A pesar de que Sharon Stone ha escogido confirmar la noticia dirigiéndose de manera directa a sus seguidores, la mujer de su hermano fue la que reveló en primera instancia su muerte: «Mi corazón se siente como si hubiera sido arrancado de mi pecho. Patrick fue a estar con nuestro dulce River… No sé qué más decir, él era mi mundo. No estoy segura de cómo se supone que debe ser la vida sin mi esposo a mi lado y, sinceramente, no quiero hacerlo, pero lo haré, por supuesto. Solo espero que siempre estés a mi lado cuidando a Hunter, Kaylee y a mí. Hasta que nos volvamos a encontrar, siempre te tendré a ti y a nuestros maravillosos (y algunos no tan maravillosos, pero igual de importantes) recuerdos cerca de mi corazón y visitaré esos recuerdos siempre. Te amo, cariño. Mi deseo a través de todo esto es que ahora al menos River tenga a su papá con él y espero que ustedes dos lo estén pasando genial», escribió en su perfil.

Una etapa muy difícil

La muerte del hermano de Sharon Stone se suma a la pérdida, en agosto de 2021, de su sobrino. El bebé, de menos de un año, sufrió una ‘insuficiencia orgánica grave’ que lo dejó en coma mientras se encontraba en la cuna. Sharon Stone, que era madrina del niño pasaron unos días de angustia y desesperación, esperando que ocurriera un milagro, pero el bebé no pudo superar esta crisis y falleció.

Más allá de estas dos pérdidas, lo cierto es que los últimos años están siendo muy complicados para la artista. Durante la pandemia perdió a su madrina, y tanto su hermana como su cuñado estuvieron a punto de perder la vida. Asimismo, su madre atravesó una situación crítica que tuvo en vilo a toda la familia.