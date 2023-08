Paul Schrader critica duramente la última película de ‘Misión Imposible’: «La Inteligencia Artificial podía haber escrito este guion»

Además de escribir magníficos guiones y dirigir grandes películas, es sabido por la comunidad cinéfila que a Paul Schrader le gusta escribir reseñas en su página de Facebook, analizando las últimas novedades que llegan a la gran pantalla. Recientemente, elogió la Oppenheimer de Christopher Nolan, describiéndola como una de las películas más importantes de este siglo. Pero lo habitual en la reviews del guionista de Taxi driver no es encumbrar las historias de sus compañeros de profesión, sino más bien todo lo contrario. Y cómo no, ni siquiera el agente Ethan Hunt y la última película de Misión Imposible han podido salvarse de sus afiladas palabras.

Misión Imposible: sentencia mortal ha cosechado, en términos generales, grandes críticas internacionales por parte de la prensa especializada. Señalando que el trabajo de Christopher McQuarrie es una experiencia para salas sin precedentes que mejora a la mayoría de sus antecesoras en la saga. Justamente, este nuevo proyecto dividido en dos partes (primera vez que ocurre en la IP de Paramount Pictures) ha planteado como villano a una Inteligencia Artificial, en parte como una crítica al cine algoritmo. Pues bien, para Schrader, el guion de esta nueva historia de acción también podría haberla escrito una I.A:

“Misión Imposible: sentencia mortal. Una tontería tan aburrida. No hay razón por la que la IA, dadas las indicaciones correctas, no podría haber escrito este guion”, escribía Schrader en su post de Facebook. Está claro que el director de El maestro jardinero no dice lo de la Inteligencia Artificial como un piropo, aunque no obstante, el escritor no ha sido especialmente crítico con que los guionistas puedan ayudarse del potencial de esta herramienta, la cual ve como quizás, el final del entretenimiento vulgar de Hollywood escrito por guionistas.

“Es evidente que la I.A. se convertirá en una fuerza del entretenimiento cinematográfico. ¿Necesita un nuevo episodio de CSI: las Vegas? ChatGPT te lo entregará en cuestión de segundos. Y será bueno, seleccionará todos los episodios de CSI los últimos 20 años y presentará algo genérico y contemporáneo”, explicaba hace unos meses en un post.

La Inteligencia Artificial es justamente uno de los flancos a tratar en la actual huelga de guionistas y actores. Por lo que parece claro que, hasta que no se regule su utilización de en cierta medida, el conflicto no terminará. La primera parte de Sentencia mortal todavía está en cines, mientras que la nueva película de Misión Imposible que cerrará esta última operación de Ethan Hunt llegará el 28 de junio de 2024.