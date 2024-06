La campaña de marketing de ‘Longlegs’ está siendo increíble: ¿Conseguirá el respaldo de la taquilla?

El mercado de la exhibición todavía se recupera de fracasos tan sonados como el de El especialista o Furiosa. Pues, aunque Del revés 2 esté batiendo varios récords, la realidad de la recaudación veraniega todavía sigue siendo muy pobre comparada con años anteriores, donde las salas aún no han logrado mejorar los números anteriores a la época pandémica. Para contrarrestar esa debacle, la cartelera estival todavía tiene prepara toda una retahíla de grandes superproducciones que puedan maquillar la tendencia peyorativa de la asistencia a las salas. Un lugar tranquilo: Día 1, Gru 4. Mi villano favorito, Bikeriders, Twisters o Deadpool y Lobezno son, algunas de las propuestas que deberían cosechar grandes cifras en el box office. Proyectos de compañías gigantescas que recurren a grandes presupuestos para, a través de poderosas campañas de marketing, aumentar todavía más el reclamo sobre los futuros espectadores. Por ello, el título independiente Longlegs ha tenido que utilizar una creatividad mayúscula en su promoción para destacar ante el bombardeo publicitario de sus principales competidoras.

Gracias al sello Neon, el cual lleva ganando tres años seguidos la Palma de Oro de Cannes, Longlegs ha adquirido un aura de filme de culto antes incluso de su estreno. Con ese pensamiento out of the box (fuera de la caja), la compañía ha querido impregnar a la nueva historia del director Oz Perkins una sensación de misterio real, siendo en su comunicación casi tan crípticos como el propio serial killer del filme. Para empezar, hay un código secreto que ha sido difundido a periódicos locales, como si se tratase de uno de los enigmáticos rompecabezas que el asesino del zodíaco mandó a finales de los 60 mientras aterrorizaba a toda América con sus crímenes. Después, la campaña también ha proporcionado un número de teléfono al que se puede llamar, permitiendo a los oyentes escuchar la voz espeluznante de Nicolas Cage susurrar amenazas. Por si esto fuera poco, los tráilers y teasers han supuesto la guinda a un colofón final en el que todavía no se ha mostrado al terrorífico enemigo perseguido por el personaje de Maika Monroe.

La mezcla de talento perfecta

Todo este ruido misterioso en torno a la producción y promoción de la película, no tendría demasiado sentido si el material final no tuviese el talento necesario para ser, del mismo modo, un auténtico reclamo. Y es que la visión de Longlegs es a todas luces, la herencia de una larga lista de influencias que van desde Seven hasta El silencio de los corderos. De hecho su director es el hijo del mítico actor de Psicosis, Anthony Perkins. Protagonizando, Monroe no es tan conocida para el gran público como otras actrices de su generación, pero lleva siendo una especie de scream queen del cine independiente desde que en 2014 protagonizó The Guest e It Follows.

Por último tenemos la presencia de un Nicolas Cage que la industria vuelve a tener presente, gracias a producciones recientes como Pig o Dream Scenario. Una suma de elementos que prometen llevar a Longlegs al siguiente nivel, convirtiéndose quizás en un nuevo thriller psicológico generacional. Perkins alabó en una reciente entrevista el trabajo e implicación de la productora con el proyecto.

«Sería un idiota si me llevase demasiado crédito por lo que han hecho. (Neon) realmente respondió fuertemente a la película, los primeros avances los emocionaron, la forma en que se ve, la forma en que se siente, la forma en que suena. Me preguntaron desde el principio ‘¿Tenemos permiso para volvernos locos?’ Y yo les dije ‘¿qué más estamos haciendo aquí? A por ello. Haced lo vuestro’», le explicaba el realizador a Entertainment Weekly.

La única condición de Perkins a Neon durante la promoción fue que los adelantos y los tráilers respetasen la relación de aspecto del filme (la película cambia su formato en las relaciones de aspecto de la imagen a medida que avanza la historia desde lo 90 a los 70): «Lo único que les pedí que hicieran fue, desde el principio, cuando empezaron los avances, les dije ‘Por favor, mantengan la relación de aspecto…Por favor, no recorten las cosas cuadradas y traten de forzarlas a otra cosa’».

‘Longlegs’: sinopsis y fecha de estreno

La sinopsis oficial de Longlegs es la siguiente: «A Lee Harker (Monroe), una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas. Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato familiar».

La cinta llegará a los cines el próximo 2 de agosto.