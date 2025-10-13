‘Dime tu nombre’: la nueva serie española de Michelle Jenner con la que Prime Video quiere conquistar Halloween

Al igual que sucede con la Navidad u otras festividades estacionales, hace mucho que Halloween dejó de ser un evento reservado a una noche de pesadillas y «truco o trato». La familias decoran las casas durante semanas, hasta el punto de realizar recetas temáticas que asustarían en más de un sentido a los nutricionistas. Una pasión que lleva a que del mismo modo, las maratones cinematográficas y seriales sobre el género del horror cobren un cariz especial, ofreciendo un ritual audiovisual capturado con vehemencia por las diferentes plataformas de streaming durante todo el mes. Y de entre todas las novedades futuras, parece que Dime tu nombre va a ser la gran apuesta de Prime Video para la conocida internacionalmente como la noche de los muertos.

Creada y dirigida por Hugo Stuven, Dime tu nombre compartirá espacio con todo esa retahíla de clásicos terroríficos y estrenos originales de los diferentes servicios de vídeo bajo demanda. Por ejemplo, Netflix lanzará en cines el próximo 24 de octubre el Frankenstein de Guillermo del Toro, mientras que HBO Max hará lo propio con la serie It: Bienvenidos a Derry, precuela de la historia homónima con la que el escritor Stephen King propagó la coulrofobia en la cultura popular. Sin embargo, Dime tu nombre representa la principal novedad de Prime Video y una de las pocas producciones patrias destinadas a un género poco transitado en la pequeña pantalla. Pero ¿de qué trata este relato que mezcla lo sobrenatural con la problemática de la inmigración? ¿quién aparece en su reparto? ¿cuándo es estará disponible?

‘Dime tu nombre’: la nueva serie de terror de Prime Video

La sinopsis oficial de Dime tu nombre compartida por Prime Video es la siguiente: «España (1997). Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia, dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel, un cura local. Y hasta Safir, el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. El dolor más antiguo. El miedo más ancestral. Sin importar tus creencias…o a quién le reces».

La tenebrosa ficción configura su principal reclamo a partir de las estrellas que protagonizan esta historia. Michelle Jenner (Los hombres de Paco) interpreta a Sonia, mientras que el actor argentino Darío Grandinetti (Hable con ella) encarna al padre Ángel. Younes Bouab (Emily en París), completa el trío principal de personajes que con sus diferentes visiones, deberán aparcar sus diferencias vitales para defenderse de lo que está por venir. Pues como bien señala el adelanto «esto va del mal» y a este le da igual a quién «rezas».

Tras ellos, Raúl Arévalo (Antidisturbios), Elena Rivera (Cuéntame cómo pasó), Carla Quílez (La maternal), Ramón Barea (Los aitas), Ramón Langa (Médico de familia) y Amin Hamada (Honor) completan el elenco secundario.

¿Cuándo se estrena?

Dime tu nombre contará con seis episodios de 50 minutos de duración y estará disponible de forma exclusiva el 31 de octubre (viernes). Una estrategia centrada en el aumento de visualizaciones de películas y series del género del terror que se producirán esos días. Lo que se anticipa como la novedad perfecta una maratón para un fin de semana de «mantita y serie» en casa.