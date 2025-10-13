Dedos de bruja: la receta más terrorífica y deliciosa para Halloween

Si hay un plato que nunca pasa desapercibido en una mesa de Halloween, son los dedos de bruja. Crujientes, dulces y con una apariencia espeluznante, se han convertido en uno de los postres Halloween más divertidos y fáciles de preparar. También pueden servir como aperitivos para Halloween. Estas galletas parecen auténticos dedos arrancados de una bruja, pero tranquilos: solo llevan mantequilla, harina y un toque de imaginación. Son ideales para sorprender a tus invitados y acompañar tus bebidas para Halloween o tus golosinas Halloween caseras.

Ingredientes necesarios

100 g de mantequilla (a temperatura ambiente)

100 g de azúcar glas

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

300 g de harina

1 pizca de sal

Almendras enteras (sin piel)

Mermelada de fresa o frambuesa (para simular sangre)

Esta receta básica se puede adaptar fácilmente. Por ejemplo, si tienes invitados con intolerancias, puedes hacer galletas Halloween sin gluten usando harina de almendras o una mezcla sin trigo. Además, puedes jugar con los colores o añadir cacao para darles un aspecto aún más tétrico.

Preparación paso a paso

Bate la mantequilla con el azúcar. Mezcla ambos ingredientes hasta conseguir una textura cremosa y homogénea. Incorpora el huevo y la vainilla. Bate bien para que la mezcla quede suave y aromática. Agrega la harina y la sal. Hazlo poco a poco hasta formar una masa compacta y maleable. Forma los dedos. Toma pequeñas porciones de masa, dales forma alargada y marca los “nudillos” con un cuchillo. Coloca las uñas. Presiona una almendra en un extremo de cada dedo para imitar la uña de la bruja. Hornea. Coloca los dedos en una bandeja forrada con papel de horno y cocina a 180 °C durante unos 12-15 minutos, hasta que se doren ligeramente. Añade el toque final. Deja enfriar y decora con mermelada de fresa o frambuesa para simular sangre.

Consejos para un resultado espeluznante

Si quieres un efecto más realista, añade una gota de colorante verde o marrón a la masa.

No hornees demasiado : deben quedar dorados pero no duros.

: deben quedar dorados pero no duros. Guárdalos en un recipiente hermético para mantener su textura crujiente.

Acompaña los dedos con bebidas para Halloween como ponches rojos, batidos de chocolate o zumos con “efecto sangriento”.

Completa tu mesa con otras golosinas Halloween caseras o mini postres Halloween decorados con fantasmas y calabazas.

Conclusión

Los dedos de bruja son una receta ideal para disfrutar del espíritu de Halloween con creatividad y humor. Son fáciles de hacer, perfectos para preparar con niños y una gran opción para combinar con otras galletas Halloween sin gluten o con dulces temáticos.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Porciones: 20 unidades (aprox.)

Información nutricional: 110 kcal por porción

Tipo de cocina: Repostería / Creativa

Tipo de comida: Postre o merienda temática