Galletas de Halloween sin gluten: receta fácil con 2 ingredientes

¿Buscas un dulce de Halloween delicioso y seguro para celíacos o personas con intolerancia al gluten? Estas galletas de Halloween sin gluten se hacen con solo dos ingredientes, calabaza y harina de almendras, y no llevan harina de trigo, avena, centeno ni cebada. Son unas galletas caseras sin gluten, saludables y sin azúcar añadido que encantarán a toda la familia, con un toque temático y espectacular.

Con esta receta nadie se queda sin sus golosinas de Halloween en un día tan especial. ¡Vamos a cocinar!

Tipo de galleta: sin gluten, sin lácteos, sin huevo y sin azúcar añadido

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: 10-15 minutos

Porciones: 24-30 galletas

Información nutricional: Aprox. 35 kcal por galleta, sin decoración

Tipo de cocina: Repostería / Sin gluten

Tipo de comida: Postre / Merienda

¿Por qué son galletas de Halloween sin gluten?

Porque se elaboran solo con calabaza y harina de almendras, dos ingredientes que de forma natural no contienen gluten. No llevan trigo ni ninguna de las harinas que sí lo contienen. Además, al no llevar huevo, mantequilla ni azúcar, también son galletas sin lácteos y sin azúcar añadido (veganas, si decoras con ingredientes veganos).

Si las haces para una persona celíaca, ten en cuenta lo siguiente:

Comprueba que la harina de almendras indique «sin gluten» o lleve el símbolo de la espiga barrada, para descartar contaminación cruzada o trazas.

o lleve el símbolo de la espiga barrada, para descartar contaminación cruzada o trazas. Revisa también el etiquetado de la decoración: sirope de chocolate, azúcar glas, ojos de azúcar o almendras laminadas.

Usa utensilios, bandejas y superficies bien limpios, o papel de hornear nuevo, para que no haya restos de harina de trigo.

Estas galletas llevan almendra, así que no son aptas para personas con alergia a los frutos secos.

Ingredientes

1 kg de calabaza

100 gramos de harina de almendras sin gluten (puede necesitarse más, según lo escurrida que esté la calabaza)

Si te gusta cocinar con este ingrediente, también puedes probar esta tarta de zanahoria con harina de almendras.

Cómo preparar las galletas de Halloween sin gluten

Pela y corta la calabaza en trozos medianos y cocínala en una olla con agua. Cuando hierva, cuece unos 10-15 minutos. Sabrás que está lista cuando un tenedor la atraviese con facilidad. Deja enfriar un poco, escurre muy bien la calabaza (presiónala con papel de cocina para quitar el exceso de agua) y tritúrala con una batidora de mano hasta obtener un puré fino. Agrega la harina de almendras y mezcla con una espátula. La masa debe quedar maleable pero no pegajosa. Si es necesario, añade un poco más de harina hasta conseguir la consistencia deseada. Si la masa queda blanda, refrigérala 20-30 minutos para que sea más fácil de manejar. Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel de hornear. Coloca la masa sobre una superficie limpia, espolvorea un poco de harina de almendras y extiéndela con un rodillo. Si se pega, hazlo entre dos hojas de papel de hornear. Corta las figuras de Halloween con moldes: fantasmas, calabazas, murciélagos o calaveras. Con ayuda de una espátula, pasa las galletas con cuidado a la bandeja de horno. Hornea entre 10 y 15 minutos, o hasta que comiencen a dorarse los bordes. Déjalas enfriar completamente sobre una rejilla, porque se endurecen al enfriar.

Trucos para que las galletas sin gluten salgan perfectas

Escurre bien la calabaza. Es la clave de la masa: si queda con mucha agua, será difícil de extender. También puedes asarla en lugar de hervirla para que pierda más humedad.

Es la clave de la masa: si queda con mucha agua, será difícil de extender. También puedes asarla en lugar de hervirla para que pierda más humedad. Ajusta la harina poco a poco. La harina de almendras no se comporta como la de trigo, así que añade un poco cada vez hasta que no se pegue a las manos.

La harina de almendras no se comporta como la de trigo, así que añade un poco cada vez hasta que no se pegue a las manos. ¿Sin moldes? Puedes cortar las galletas con un vaso o con un cuchillo, haciendo círculos, rectángulos (lápidas) o triángulos.

Puedes cortar las galletas con un vaso o con un cuchillo, haciendo círculos, rectángulos (lápidas) o triángulos. Si la masa es demasiado blanda para extenderla, forma las galletas con una cuchara y aplánalas con la palma de la mano sobre la bandeja.

Ideas de decoración para galletas de Halloween sin gluten

Una vez frías, las galletas se pueden espolvorear con azúcar glas, decorar con sirope de chocolate o con almendras laminadas. También puedes dibujar telarañas, ojos o caras de calabaza con chocolate negro derretido. Antes de usar cualquier decoración, revisa que indique «sin gluten», sobre todo si las galletas son para un celíaco. Si el número de ingredientes no es una cuestión de honor, la decoración puede ser tan sencilla o tan elaborada como quieras.

Cómo conservar las galletas de Halloween sin gluten

Guárdalas en un recipiente hermético y consúmelas en pocos días, porque son galletas con calabaza y conviene mantenerlas en la nevera. Si quieres hacerlas con antelación, congélalas ya horneadas y frías.

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Preguntas frecuentes sobre las galletas de Halloween sin gluten

¿Estas galletas de Halloween son aptas para celíacos?

Son galletas sin gluten por sus ingredientes (calabaza y harina de almendras). Para que sean seguras para un celíaco, usa harina de almendras y decoración que indiquen «sin gluten» en la etiqueta, y evita la contaminación cruzada con utensilios o superficies.

¿Llevan azúcar, huevo o lácteos?

No. La receta base solo lleva calabaza y harina de almendras, por lo que no tiene azúcar añadido, huevo ni lácteos. La decoración puede cambiar esto.

¿Se pueden hacer galletas de Halloween sin moldes?

Sí. Corta la masa con un vaso o con un cuchillo, o forma las galletas con una cuchara y aplánalas.

¿Se pueden congelar?

Sí, mejor una vez horneadas y completamente frías. Descongélalas en la nevera antes de decorar.

¿Puedo cambiar la harina de almendras por otra?

No se recomienda hacerlo a partes iguales: otras harinas sin gluten absorben el agua de forma distinta y cambian la textura de la masa.