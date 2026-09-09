Galletas de calabaza para Halloween: receta divertida y muy fácil

Cuando se acerca la noche de los difuntos, las cocinas se llenan de pequeños ayudantes ansiosos por pringar las manos de harina y colorante rojo. Preparar una buena hornada de dulces caseros es una excusa perfecta para reunir a la familia y dejar volar la imaginación con formas terroríficas. Lejos de las opciones industriales cargadas de aditivos impronunciables, integrar puré de hortaliza natural en la masa aporta una textura melosa y un color cálido inigualable.

Siguiendo esta línea no te pierdas otras recetas con calabaza diseñadas para convertir cualquier merienda de otoño en una auténtica fiesta temática.

Ingredientes

250 gramos de harina de repostería tamizada

120 gramos de puré de calabaza asada y bien escurrida

100 gramos de mantequilla ablandada a temperatura ambiente

90 gramos de azúcar glas

Una cucharadita de extracto de vainilla pura

Una pizca de sal y media cucharadita de canela molida

Cómo hacer galletas de calabaza para Halloween paso a paso

Batir la mantequilla junto con el azúcar glas en un recipiente amplio hasta conseguir una crema blanquecina y de textura esponjosa. Incorporar el puré de calabaza y la vainilla, integrando los ingredientes líquidos con movimientos suaves mediante una espátula de silicona. Añadir la harina tamizada junto con la canela y la sal, mezclando lo justo hasta que desaparezcan los rastros blancos de polvo. Envolver la masa resultante en papel film transparente y dejar reposar en la nevera durante al menos una hora para que coja cuerpo. Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y cortar las figuras utilizando moldes con formas típicas de la festividad. Hornear a 180 grados durante 12 o 15 minutos en una bandeja forrada, retirando cuando los bordes comiencen a dorarse ligeramente.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una masa manejable reside en eliminar toda el agua posible del puré de calabaza antes de mezclarlo con la grasa. Dejar escurrir la pulpa asada sobre un colador de tela durante unas horas evita que la galleta se deforme en el horno. Si dispones de un robot de cocina en casa, puedes agilizar todo el proceso siguiendo las pautas de una clásica galletas halloween thermomix que facilita el amasado inicial.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta base pastelera permite jugar con la decoración final utilizando glaseados de colores o chocolate fundido para dibujar muecas divertidas. Si buscas otras alternativas rápidas para sorprender a los peques, puedes probar a elaborar unas tradicionales galletas halloween decoradas con fondant que siempre triunfan en las fiestas infantiles.

Con qué acompañar galletas de calabaza para Halloween

Resultan deliciosas acompañadas de un vaso de leche fría o un chocolate caliente especiado con un toque de canela. Son el tentempié perfecto para compartir durante las tardes de cine de miedo o como postre divertido tras una cena temática.

Cómo conservar galletas de calabaza para Halloween

Guardar las piezas ya frías en una lata metálica hermética permite mantener su textura crujiente durante cuatro o cinco días sin que pierdan aroma. Conviene evitar las bolsas de plástico herméticas, ya que atrapan la humedad ambiental y ablandan la superficie decorada.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 20 unidades

Tipo de cocina: Repostería casera de temporada

Tipo de comida: Desayuno / Merienda / Dulce

Calorías totales aproximadas: 75 kcal por galleta