Crema de calabaza para Halloween: receta saludable y divertida para toda la familia
Receta saludable: crema de calabaza para Halloween. Aunque esta fiesta suele estar repleta de dulces, caramelos y el clásico ‘truco o trato’, también puede ser una oportunidad perfecta para incorporar opciones más nutritivas en el menú. La calabaza, protagonista indiscutible de esta temporada, nos permite preparar platos deliciosos y sanos que encajan perfectamente en la temática.
Si buscas recetas con calabaza para Halloween, esta crema es ideal para que los más pequeños disfruten de las verduras sin protestar. En otra ocasión te enseñamos a preparar divertidas galletas para Halloween, pero hoy cambiamos el dulce por una reconfortante y cremosa sopa de calabaza.
Nutrientes de la calabaza
La calabaza aporta pocas calorías, solo 28 por ración de 100 gramos. A cambio, contiene una gran cantidad de nutrientes como vitamina A (127 µg), vitamina C (12 mg), 2.2 gramos de fibra y menos del 1% de grasa. También aporta calcio, potasio, magnesio y fósforo. Su sabor dulce y su color suelen atraer más a los niños que otras verduras como el brócoli o las espinacas.
Receta de crema de calabaza para Halloween
Ingredientes
Para adornar
- 100 ml de leche evaporada o nata
- 60 g de pipas de calabaza
Utensilios
- Cúter
- Espátula
Preparación
-
-
- Vaciar la calabaza: Lavamos la calabaza y trazamos con un cúter un círculo en la parte superior. Cortamos con cuidado y retiramos la ‘tapadera’.
- Vaciamos la calabaza con una cuchara grande. Reservamos 500 g para la receta. El resto puede usarse para bizcocho de calabaza Halloween.
-
- Este vaciado también sirve para hacer decoraciones de Halloween con linternas LED. ¡Un 2×1: decoración y receta!
- Corta la cebolleta, el apio y los ajos. Sofríe en la olla exprés con aceite de oliva durante 2 minutos.
-
- Añade la calabaza troceada, el caldo, el pimentón y la pimienta. Cocina 10 minutos en olla exprés.
-
- Cuando puedas abrir la olla, tritura la mezcla hasta obtener una crema fina.
-
- Vierte la crema en la calabaza vacía. Añade leche evaporada o nata formando una cara decorativa.
- Incorpora las pipas de calabaza. ¡Lista para servir en tu cena Halloween o como desayuno Halloween saludable!
Tiempo de preparación: 25 minutos
Tiempo de cocción: 10 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: 120 kcal por ración
Tipo de cocina: Saludable / temática
Tipo de comida: Crema o entrante festivo