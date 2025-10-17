Receta saludable: crema de calabaza para Halloween. Aunque esta fiesta suele estar repleta de dulces, caramelos y el clásico ‘truco o trato’, también puede ser una oportunidad perfecta para incorporar opciones más nutritivas en el menú. La calabaza, protagonista indiscutible de esta temporada, nos permite preparar platos deliciosos y sanos que encajan perfectamente en la temática.

Si buscas recetas con calabaza para Halloween, esta crema es ideal para que los más pequeños disfruten de las verduras sin protestar. En otra ocasión te enseñamos a preparar divertidas galletas para Halloween, pero hoy cambiamos el dulce por una reconfortante y cremosa sopa de calabaza.

Nutrientes de la calabaza

La calabaza aporta pocas calorías, solo 28 por ración de 100 gramos. A cambio, contiene una gran cantidad de nutrientes como vitamina A (127 µg), vitamina C (12 mg), 2.2 gramos de fibra y menos del 1% de grasa. También aporta calcio, potasio, magnesio y fósforo. Su sabor dulce y su color suelen atraer más a los niños que otras verduras como el brócoli o las espinacas.

Receta de crema de calabaza para Halloween

Ingredientes

1 calabaza grande tipo cucurbita máxima (que usaremos como recipiente)

500 g de calabaza

800 ml de caldo de pollo

1 cebolleta o cebolla fresca

2 tallos de apio

2 dientes de ajo

1 cebolleta verde

1 pimiento rojo

3 cucharadas de sémola de trigo

½ cucharadita de pimentón dulce

Una pizca de pimienta

El zumo de medio limón

Para adornar

100 ml de leche evaporada o nata

60 g de pipas de calabaza

Utensilios

Cúter

Espátula

Preparación

Vaciar la calabaza: Lavamos la calabaza y trazamos con un cúter un círculo en la parte superior. Cortamos con cuidado y retiramos la ‘tapadera’. Vaciamos la calabaza con una cuchara grande. Reservamos 500 g para la receta. El resto puede usarse para bizcocho de calabaza Halloween.

Este vaciado también sirve para hacer decoraciones de Halloween con linternas LED. ¡Un 2×1: decoración y receta! Corta la cebolleta, el apio y los ajos. Sofríe en la olla exprés con aceite de oliva durante 2 minutos.

Añade la calabaza troceada, el caldo, el pimentón y la pimienta. Cocina 10 minutos en olla exprés.

Cuando puedas abrir la olla, tritura la mezcla hasta obtener una crema fina.

Vierte la crema en la calabaza vacía. Añade leche evaporada o nata formando una cara decorativa.

Incorpora las pipas de calabaza. ¡Lista para servir en tu cena Halloween o como desayuno Halloween saludable!

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 10 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 120 kcal por ración

Tipo de cocina: Saludable / temática

Tipo de comida: Crema o entrante festivo