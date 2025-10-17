Recetas Halloween

Crema de calabaza para Halloween: receta saludable y divertida para toda la familia

Receta de crema de calabaza para Halloween
Receta de crema de calabaza para Halloween

Receta saludable: crema de calabaza para Halloween. Aunque esta fiesta suele estar repleta de dulces, caramelos y el clásico ‘truco o trato’, también puede ser una oportunidad perfecta para incorporar opciones más nutritivas en el menú. La calabaza, protagonista indiscutible de esta temporada, nos permite preparar platos deliciosos y sanos que encajan perfectamente en la temática.

Si buscas recetas con calabaza para Halloween, esta crema es ideal para que los más pequeños disfruten de las verduras sin protestar. En otra ocasión te enseñamos a preparar divertidas galletas para Halloween, pero hoy cambiamos el dulce por una reconfortante y cremosa sopa de calabaza.

Nutrientes de la calabaza

La calabaza aporta pocas calorías, solo 28 por ración de 100 gramos. A cambio, contiene una gran cantidad de nutrientes como vitamina A (127 µg), vitamina C (12 mg), 2.2 gramos de fibra y menos del 1% de grasa. También aporta calcio, potasio, magnesio y fósforo. Su sabor dulce y su color suelen atraer más a los niños que otras verduras como el brócoli o las espinacas.

Crema de calabaza para Halloween

Receta de crema de calabaza para Halloween

Crema de calabaza para Halloween

Ingredientes

  • 1 calabaza grande tipo cucurbita máxima (que usaremos como recipiente)
  • 500 g de calabaza
  • 800 ml de caldo de pollo
  • 1 cebolleta o cebolla fresca
  • 2 tallos de apio
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolleta verde
  • 1 pimiento rojo
  • 3 cucharadas de sémola de trigo
  • ½ cucharadita de pimentón dulce
  • Una pizca de pimienta
  • El zumo de medio limón

    • Para adornar

    Utensilios

    • Cúter
    • Espátula

    Crema de calabaza para Halloween

    Preparación

      1. Vaciar la calabaza: Lavamos la calabaza y trazamos con un cúter un círculo en la parte superior. Cortamos con cuidado y retiramos la ‘tapadera’.
      2. Vaciamos la calabaza con una cuchara grande. Reservamos 500 g para la receta. El resto puede usarse para bizcocho de calabaza Halloween.

    Crema de calabaza para Halloween

      1. Este vaciado también sirve para hacer decoraciones de Halloween con linternas LED. ¡Un 2×1: decoración y receta!
      2. Corta la cebolleta, el apio y los ajos. Sofríe en la olla exprés con aceite de oliva durante 2 minutos.

    Cebolleta fresca

      1. Añade la calabaza troceada, el caldo, el pimentón y la pimienta. Cocina 10 minutos en olla exprés.

    Pimentón

      1. Cuando puedas abrir la olla, tritura la mezcla hasta obtener una crema fina.

    Batidora

      1. Vierte la crema en la calabaza vacía. Añade leche evaporada o nata formando una cara decorativa.

    Decoración con nata

    1. Incorpora las pipas de calabaza. ¡Lista para servir en tu cena Halloween o como desayuno Halloween saludable!

    También te puede interesar

    Crema de puerros

    Crema de puerros

    Si te ha gustado la receta de crema de calabaza para Halloween, puedes compartirla en tus redes sociales favoritas. Cada día habrá nuevas recetas y trucos para ti. ¡Síguenos en Facebook!

    Tiempo de preparación: 25 minutos
    Tiempo de cocción: 10 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: 120 kcal por ración
    Tipo de cocina: Saludable / temática
    Tipo de comida: Crema o entrante festivo

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas