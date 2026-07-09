Las pipas de calabaza son uno de esos súper alimentos que tienen múltiples propiedades. Parece mentira que un alimento tan pequeño sea tan rico en nutrientes. Un verdadero regalo de la naturaleza. Comer a diario unas cuentas pipas de calabaza favorece una mejor salud. Tienen Omega 3, alta cantidad de minerales, vitaminas y además se pueden comer solas o en cualquier receta. En otro artículo hablamos de 10 alimentos bajos en calorías. Hoy te contamos más sobre las propiedades de las pipas de calabaza.

Son energéticas, sí, aunque una ración razonable resulta fácil de integrar en una alimentación equilibrada y permite aprovechar sus principales propiedades.

Qué son las pipas de calabaza

Son las semillas que se encuentran en el interior de la calabaza. Dependiendo de la variedad, pueden aparecer protegidas por una cáscara blanca o presentar directamente el característico color verde de la semilla pelada.

Se consumen desde hace siglos y admiten preparaciones muy sencillas. Las que se venden tostadas y saladas son populares como aperitivo, aunque las versiones naturales ofrecen más posibilidades en la cocina.

Propiedades nutricionales de las pipas de calabaza

Crudas o bien horneadas, u principal atractivo está en la elevada densidad nutricional. Una pequeña cantidad concentra energía y distintos nutrientes.

Vitaminas y minerales

El aporte específico de magnesio, fósforo, zinc, hierro y potasio es notable. Adicionalmente incluyen vitamina E y varias vitaminas del grupo B. La cantidad de magnesio afecta funciones musculares y neuronales, mientras que el zinc tiene múltiples funciones dentro del cuerpo.

Proteínas y grasas saludables

Las pipas de calabaza aportan una cantidad interesante de proteína vegetal. Gran parte de su grasa es insaturada, un perfil más favorable que el de alimentos ricos en grasas saturadas. Esto no elimina su contenido calórico, pero sí las convierte en una opción nutritiva cuando se controla la ración.

Beneficios de las pipas de calabaza

Salud cardiovascular

Las grasas insaturadas, así como minerales y compuestos antioxidantes, se encuentran en estas semillas adecuadas para una dieta cardiovascular. En lugar de substituir aperitivos ultraprocesados por pipas saladas, optar por un par de pipas frescas podría ser un cambio simple.

Próstata y sistema urinario

Las semillas de calabaza y su aceite han despertado interés por su relación con la salud prostática y urinaria. Algunos de sus compuestos se estudian en este ámbito, aunque su consumo no debe plantearse como sustituto de un tratamiento médico.

Descanso y sistema nervioso

El magnesio promueve el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Las pipas contienen triptófano, aminoácido responsable del proceso de conversión de serotonina y melatonina. No son sedantes naturales, pero pueden integrarse como elemento en la alimentación de descanso favorable.

Sistema inmunológico

El zinc participa en el funcionamiento normal de las defensas. Incluir fuentes variadas de este mineral resulta especialmente interesante dentro de dietas equilibradas.

Cómo consumir pipas de calabaza

Crudas o tostadas

Las pipas crudas mantienen su sabor suave. Tostarlas unos minutos potencia sus aromas y les da una textura más crujiente. Es preferible evitar temperaturas excesivas y grandes cantidades de sal.

En ensaladas

Un puñado aporta contraste a ensaladas de hojas verdes, tomate o verduras asadas. Quedan especialmente bien con queso, aguacate y aliños ligeramente ácidos.

En yogures y desayunos

Se pueden añadir a yogur natural, avena o fruta troceada. Mezcladas con otras semillas permiten preparar desayunos con más textura y proteína vegetal.

En panes y repostería

Funcionan tanto dentro de una masa como repartidas sobre la superficie del pan. En bizcochos y galletas aportan un punto tostado agradable sin necesidad de triturarlas.

Cuántas pipas de calabaza se pueden comer al día

Una ración de unos 20 o 30 gramos es suficiente para la mayoría de adultos. Esa cantidad equivale aproximadamente a un pequeño puñado. Comer directamente de una bolsa grande hace bastante fácil superar esa medida sin darse cuenta.

Cómo conservar las pipas de calabaza

Las grasas presentes en las semillas pueden deteriorarse con el calor, la luz y el aire. Conviene guardarlas en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Si se compran en grandes cantidades, el frigorífico ayuda a prolongar su conservación.

Valor nutricional por 100 gramos

Cien gramos de pipas de calabaza peladas aportan alrededor de 550-600 kcal, unos 30 gramos de proteína y cerca de 50 gramos de grasa, principalmente insaturada. Las cifras varían según la variedad y el procesado. Su contenido en magnesio, fósforo y zinc es especialmente notable.

Preguntas frecuentes sobre las pipas de calabaza

¿Engordan?

Son calóricas, pero eso no significa que engorden por sí solas. La cantidad total consumida y el conjunto de la dieta determinan el balance energético.

¿Es mejor comerlas crudas o tostadas?

Ambas opciones son válidas. Las crudas tienen un sabor más delicado; un tostado ligero mejora la textura. Conviene elegirlas sin exceso de sal.

¿Se pueden comer todos los días?

Sí. Una pequeña ración diaria puede integrarse sin problema en una dieta variada, siempre que se ajuste a las necesidades energéticas de cada persona.

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: 1

Información nutricional: 170 kcal por ración aproximada de 30 gramos

Tipo de cocina: Saludable

Tipo de comida: Aperitivo