Tarta Happy Hippo: receta fácil, cremosa y perfecta para sorprender
Aprende a hacer una tarta Happy Hippo con esta receta fácil. Un postre cremoso, original y perfecto para sorprender.
Tarta de la abuela arguiñano
Tarta de queso philadelphia y leche condensada
Tarta de chocolate casera al horno
Hay postres que nacen para triunfar en cualquier mesa camilla, cumpleaños o sobremesa dominical sin exigir horas de elaboración compleja. La tarta Happy Hippo pertenece a esa categoría de dulces que entran por los ojos y conquistan el paladar desde el primer bocado gracias a su equilibrio entre la cremosidad de la avellana, el chocolate con leche y una base firme que contrasta con su relleno sedoso. Este pastel consigue una armonía de matices que recuerda inevitablemente a los famosos barquillos infantiles, pero con una presencia digna de pastelería artesana.
A veces, buscar inspiración en la repostería tradicional nos ayuda a entender cómo funcionan las texturas cremosas, de manera similar a cuando preparamos una clásica Tarta de la abuela con natillas, donde el secreto radica en el reposo y en el cariño que se le dedica a cada capa. Sin embargo, esta versión con galletas de cacao y barquillos aporta un juego de texturas completamente renovado.
Ingredientes
Para un molde desmontable estándar de unos 20 o 22 centímetros de diámetro, necesitaremos reunir los siguientes elementos:
Para la base:
Para el relleno cremoso:
- 500 mililitros de nata para montar (35% materia grasa)
- 250 gramos de queso mascarpone
- 150 gramos de crema de avellanas blanca o de chocolate con leche tipo Kinder,
- 4 hojas de gelatina neutra (o 8 gramos en polvo).
Para la cobertura y decoración:
- 100 gramos de chocolate con leche de buena calidad
- 50 mililitros de nata líquida
- Barquillos Happy Hippo para coronar el pastel
Cómo hacer Tarta Happy Hippo paso a paso
- Comenzamos triturando las galletas hasta reducirlas a un polvo fino, casi como arena de playa.
- Las mezclamos en un bol amplio con la mantequilla pomada hasta obtener una textura que recuerde a la arena mojada.
- Vertemos esta mezcla directamente sobre la base del molde, previamente engrasado o forrado con papel de horno, y la compactamos con la base de un vaso plano, ejerciendo una presión firme y uniforme para que no se desmigaje al cortar.
- Llevamos el molde a la nevera mientras preparamos el corazón de la tarta.
- Hidratamos las hojas de gelatina en un recipiente con agua fría durante unos diez minutos.
- Mientras tanto, en un bol bien frío, semimontamos la nata con varillas eléctricas hasta que dibuje surcos suaves.
- Batimos en otro bol capaz el queso mascarpone junto con la crema de avellanas hasta que quede una mezcla lisa y cremosa, brillante.
- Calentamos por separado algunas cucharadas de nata líquida al baño María e incorporamos la gelatina, uniéndolo todo.
- El siguiente paso requiere paciencia y movimientos envolventes con una espátula de silicona. Incorporamos la nata semimontada a la crema de avellanas poco a poco, buscando mantener todo el aire posible dentro del conjunto para que la tarta adquiera una ligereza de nube.
- Para la cobertura, derretimos el chocolate en la nata líquida.
- Vertemos esta crema sobre la base de galleta ya fría y alisamos la superficie con una espátula. Coronamos con barquillos.
- Dejamos reposar en el frigorífico un mínimo de seis horas, aunque lo ideal es prepararla de un día para otro.
Trucos para que salga perfecto
La temperatura de los ingredientes marca la diferencia entre un resultado mediocre y uno sobresaliente. El queso mascarpone debe estar a temperatura ambiente para que no se formen grumos al mezclarlo con la crema de avellanas, mientras que la nata debe estar helada para montar en su punto exacto sin convertirse en mantequilla.
Asimismo, si buscas una alternativa más frutal para otras ocasiones, puedes experimentar con la frescura de una Tarta de yogur, que comparte con esta receta la facilidad de prepararse sin necesidad de encender el horno.
Variantes de la receta
La versatilidad de esta tarta permite adaptarla a los gustos de casa o a los ingredientes que tengamos en la despensa. Hay quienes prefieren sustituir la base de galleta clásica por una capa crujiente elaborada con cereales de maíz triturados y chocolate negro fundido, aportando un matiz amargo muy interesante que contrasta con la dulzura de la crema central.
Para los amantes de los sabores tropicales o más exóticos, una variante excelente consiste en aromatizar la crema con un toque de coco rallado o inspirarse en la ligereza aromática de una Tarta de coco, sustituyendo parte del mascarpone por crema de coco espesa. De este modo, la receta evoluciona adaptándose a paladares que buscan matices menos empalagosos.
Con qué acompañar Tarta Happy Hippo
Al tratarse de un postre denso, lácteo y con un marcado perfil dulce, funciona de maravilla si se sirve acompañado de elementos que aporten acidez o un contrapunto amargo. Un café espresso recién hecho, sin azúcar, equilibra a la perfección cada cucharada. También resulta un acierto presentar cada porción junto a una ligera compota de frutos rojos templada o unos arándanos frescos que estallen en la boca, rompiendo la cremosidad de la avellana.
Cómo conservar Tarta Happy Hippo
Esta tarta debe permanecer siempre refrigerada debido a sus ingredientes lácteos. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días, aunque los barquillos de la decoración exterior perderán su crujiente característico a partir de las veinticuatro horas, por lo que es preferible colocarlos justo en el momento de servir.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 35 minutos + reposo en frío
Porciones: 8-10 personas
Tipo de cocina: Casera / Repostería creativa
Tipo de comida: Postre / Celebración
Calorías: Cada porción aporta aproximadamente 340 kcal.