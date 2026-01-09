Judías verdes con jamón en Thermomix rápidas

Las judías verdes con jamón en Thermomix son una de esas recetas rápidas y eficaces que nunca fallan. Sencillas, sabrosas y equilibradas, encajan perfectamente tanto en un menú diario como en una comida ligera pero completa. Gracias a la Thermomix, el proceso se simplifica al máximo y el resultado es siempre uniforme, con verduras en su punto y un sabor clásico que gusta a todos.

Por qué preparar judías verdes con jamón en Thermomix

Las judías verdes son una verdura muy agradecida: bajas en calorías, ricas en fibra y fáciles de combinar. El jamón aporta el toque salado y sabroso que transforma un plato sencillo en algo mucho más apetecible. Con Thermomix, se consigue una cocción controlada que evita que las judías queden blandas o pasadas.

Además, es una receta perfecta para quienes buscan comer sano sin perder tiempo, ya que en menos de media hora puedes tener el plato listo.

Ingredientes básicos

Para 4 personas necesitarás:

500 g de judías verdes (frescas o congeladas)

100 g de jamón serrano en taquitos

1 diente de ajo

30 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Agua para la cocción

Opcionalmente, puedes añadir cebolla o un poco de pimentón dulce para variar el sabor.

Cómo hacer judías verdes con jamón en Thermomix

Lava y corta las judías verdes si son frescas. Pon agua en el vaso, coloca las judías en el cestillo y cuece 15 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. Escurre y reserva. Vacía el vaso y añade el ajo. Pica 5 segundos a velocidad 7. Incorpora el aceite y sofríe 5 minutos a 120 °C, velocidad 1. Añade el jamón y rehoga 3 minutos a la misma temperatura. Incorpora las judías verdes, mezcla con la espátula y programa 3 minutos a 100 °C, giro inverso y velocidad cuchara.

Sirve caliente y, si lo deseas, con un chorrito extra de aceite de oliva por encima.

Consejos para un mejor resultado

No abuses de la sal: el jamón ya aporta bastante sabor.

Si usas judías congeladas , no hace falta descongelarlas previamente.

Para un toque más intenso, añade una pizca de pimentón o pimienta negra al final.

Otras formas de preparar judías verdes

Si te gusta esta verdura, hay muchas recetas igual de sencillas y variadas. Por ejemplo, las Judías verdes rehogadas con jamón son un clásico de toda la vida. Para un perfil más aromático, puedes probar las Judías verdes salteadas con ajos y albahaca.

Si prefieres platos con más salsa, las Judías verdes en salsa son una opción reconfortante. Para algo rápido y ligero, las Judías verdes a la plancha funcionan muy bien como guarnición.

En cambio, si buscas algo más completo, las Judías verdes gratinadas son ideales para una comida especial. También puedes optar por las Judías verdes con huevo, una combinación sencilla y nutritiva.

Por último, las Judías verdes al ajillo demuestran que con pocos ingredientes se puede lograr mucho sabor.

Conservación y acompañamiento

Este plato se conserva bien en la nevera durante 2 días en un recipiente hermético. Puedes acompañarlo con arroz blanco, patatas cocidas o servirlo como guarnición de carnes y pescados.