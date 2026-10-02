Tarta de manzana sin huevo: receta fácil y jugosa

Hay postres caseros que nacen de la necesidad o de la simple curiosidad de comprobar si es posible prescindir de ciertos ingredientes básicos sin cargarse el resultado. Al principio se puede dudar un poco sobre hornear sin huevos, pensar que el bizcocho se vendrá abajo o que se quedará con una textura de corcho. Nada más lejos de la realidad. Cuando encuentras el equilibrio con la fruta, la miga gana una jugosidad tremenda. Quienes disfrutan de la repostería clásica suelen recordar recetas tan icónicas como la tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de eva arguiñano, donde el secreto absoluto radica en tratar el producto fresco con mimo.

Ingredientes

3 manzanas grandes tipo Reineta o Golden

220 gramos de harina de trigo común

130 gramos de azúcar blanco o de caña

250 mililitros de leche entera o bebida vegetal

80 mililitros de aceite de girasol suave

1 sobre de levadura química (polvo para hornear)

1 cucharadita de extracto de vainilla pura

Ralladura de medio limón

Una pizca de sal fina

2 cucharadas de mermelada de melocotón para dar brillo

Cómo hacer tarta de manzana sin huevo paso a paso

Calienta el horno a 180 grados y unta un molde desmontable con un poco de aceite antes de poner papel en la base. Pela un par de manzanas, trocéala en dados pequeños y deja la tercera entera para cortarla en láminas finas después. Mezcla en un bol la harina, el impulsor, el azúcar, la ralladura y la sal con unas varillas. Vierte la leche, el aceite y la vainilla en el centro, removiendo despacio hasta conseguir una crema uniforme. Echa los dados de manzana a la mezcla para que se repartan bien. Pasa la masa al molde, decora arriba con las láminas en círculo y hornea unos 40 minutos hasta que pinches y salga limpio.

Trucos para que salga perfecto

Sustituir el huevo exige fiarlo todo a la química de la levadura y a la propia pectina que suelta la fruta al cocinarse dentro del molde. Si te pica la curiosidad por probar otras texturas rápidas cuando vas con prisa, vale la pena echar un ojo a opciones como el bizcocho plátano huevo y cacao al microondas para ver cómo se comportan las masas húmedas.

En cuanto saques la tarta del horno, píntala al momento con mermelada templada; esa capa fina sella la superficie y evita que se reseque con las horas.

Variantes de la receta

La masa admite cambios según lo que tengas en la despensa o tus manías personales. Puedes cambiar parte de la harina blanca por integral de espelta para darle un toque rústico, o perfumarla con un chorrito de anís. Para esos días de calor donde encender el horno da pereza máxima, explorar texturas frías resulta comodísimo con ideas como la mousse de manzana y chocolate, perfecta para alternar en el recetario de otoño.

Con qué acompañar tarta de manzana sin huevo

Un trozo de esta tarta templada pide a gritos una bola de helado de vainilla que contraste con el bizcocho caliente. Si buscas algo más cotidiano para merendar, un té negro especiado o una infusión de rooibos casera redondean el bocado sin enmascarar el gusto natural de la fruta asada.

Cómo conservar tarta de manzana sin huevo

Al no llevar ingredientes muy perecederos, aguanta perfectamente un par de días a temperatura ambiente bajo una campana de cristal para que no coja aire seco. Si quieres estirarla hasta cuatro o cinco días, métela en la nevera dentro de un táper hermético, aunque te aconsejo sacarla un buen rato antes de comerla para que la miga recupere su flexibilidad.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Repostería casera tradicional

Tipo de comida: Desayuno o merienda

Calorías totales: 1920 kcal (aproximadamente 240 kcal por porción)