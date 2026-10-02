Tarta de manzana sin huevo: receta fácil y jugosa
Prepara una tarta de manzana sin huevo fácil, jugosa y apta para alérgicos.
Tarta de manzana receta fácil y rápida
Tarta de manzana de hojaldre en freidora de aire
Tarta de manzana americana
Hay postres caseros que nacen de la necesidad o de la simple curiosidad de comprobar si es posible prescindir de ciertos ingredientes básicos sin cargarse el resultado. Al principio se puede dudar un poco sobre hornear sin huevos, pensar que el bizcocho se vendrá abajo o que se quedará con una textura de corcho. Nada más lejos de la realidad. Cuando encuentras el equilibrio con la fruta, la miga gana una jugosidad tremenda. Quienes disfrutan de la repostería clásica suelen recordar recetas tan icónicas como la tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de eva arguiñano, donde el secreto absoluto radica en tratar el producto fresco con mimo.
Ingredientes
Cómo hacer tarta de manzana sin huevo paso a paso
- Calienta el horno a 180 grados y unta un molde desmontable con un poco de aceite antes de poner papel en la base.
- Pela un par de manzanas, trocéala en dados pequeños y deja la tercera entera para cortarla en láminas finas después.
- Mezcla en un bol la harina, el impulsor, el azúcar, la ralladura y la sal con unas varillas.
- Vierte la leche, el aceite y la vainilla en el centro, removiendo despacio hasta conseguir una crema uniforme.
- Echa los dados de manzana a la mezcla para que se repartan bien.
- Pasa la masa al molde, decora arriba con las láminas en círculo y hornea unos 40 minutos hasta que pinches y salga limpio.
Trucos para que salga perfecto
Sustituir el huevo exige fiarlo todo a la química de la levadura y a la propia pectina que suelta la fruta al cocinarse dentro del molde. Si te pica la curiosidad por probar otras texturas rápidas cuando vas con prisa, vale la pena echar un ojo a opciones como el bizcocho plátano huevo y cacao al microondas para ver cómo se comportan las masas húmedas.
En cuanto saques la tarta del horno, píntala al momento con mermelada templada; esa capa fina sella la superficie y evita que se reseque con las horas.
Variantes de la receta
La masa admite cambios según lo que tengas en la despensa o tus manías personales. Puedes cambiar parte de la harina blanca por integral de espelta para darle un toque rústico, o perfumarla con un chorrito de anís. Para esos días de calor donde encender el horno da pereza máxima, explorar texturas frías resulta comodísimo con ideas como la mousse de manzana y chocolate, perfecta para alternar en el recetario de otoño.
Con qué acompañar tarta de manzana sin huevo
Un trozo de esta tarta templada pide a gritos una bola de helado de vainilla que contraste con el bizcocho caliente. Si buscas algo más cotidiano para merendar, un té negro especiado o una infusión de rooibos casera redondean el bocado sin enmascarar el gusto natural de la fruta asada.
Cómo conservar tarta de manzana sin huevo
Al no llevar ingredientes muy perecederos, aguanta perfectamente un par de días a temperatura ambiente bajo una campana de cristal para que no coja aire seco. Si quieres estirarla hasta cuatro o cinco días, métela en la nevera dentro de un táper hermético, aunque te aconsejo sacarla un buen rato antes de comerla para que la miga recupere su flexibilidad.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 8 raciones
Tipo de cocina: Repostería casera tradicional
Tipo de comida: Desayuno o merienda
Calorías totales: 1920 kcal (aproximadamente 240 kcal por porción)