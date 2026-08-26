Tarta de manzana americana: receta clásica con un relleno irresistible
Aprende a preparar una auténtica tarta de manzana americana con esta receta clásica. Un postre irresistible y lleno de sabor.
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Pocas preparaciones huelen tanto a hogar como una auténtica apple pie recién sacada del horno, con esa doble capa de masa dorada que esconde un interior especiado y meloso. Lejos de las versiones europeas de fondo plano, la tradición norteamericana exige una montaña generosa de fruta macerada que cede sus jugos lentamente entre notas de canela, nuez moscada y mantequilla derretida. Lograr ese punto exacto donde la manzana cede su dureza sin convertirse en una pasta aburrida requiere algo de tacto en la cocina.
Mientras que en las mesas de aquí triunfa la finura delicada de una tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñano, los devotos del estilo americano apuestan por una masa quebrada mucho más rústica y contundente. Esa misma debilidad por combinar fruta y matices reconfortantes se cuela en otras ocurrencias dulces, como cuando buscas texturas etéreas sin encender el horno preparando una mousse de manzana y chocolate.
Por otro lado, si necesitas un rescate urgente para la merienda, fórmulas exprés como una clásica tarta de manzana receta fácil y rápida salvan cualquier imprevisto culinario.
Ingredientes
Cómo hacer tarta de manzana americana paso a paso
- Precalienta el horno a 200 grados con calor arriba y abajo para que la base reciba un buen golpe de calor inmediato.
- Pelar las manzanas, extraer el corazón y cortar en láminas finas.
- Mezcla la fruta troceada en un bol capaz con el azúcar moreno, el blanco, la maicena, la canela y la nuez moscada, hasta que todo quede bien impregnado.
- Cubrir con la primera plancha de masa un molde rectangular o redondo.
- Vierte el relleno de manzanas presionando un poco para eliminar huecos y reparte los daditos de mantequilla por encima.
- Cubre con la segunda plancha de masa, sella los bordes pellizcando con los dedos y haz unos cortes pequeños arriba para que escape el vapor.
- Pinta toda la superficie con el huevo batido para lograr un brillo dorado espectacular.
- Hornea veinte minutos a 200 grados, baja después a ciento ochenta y mantén cuarenta minutos más hasta que burbujee.
Trucos para que salga perfecto
Mezclar dos variedades de manzana, una ácida como la Granny Smith y otra dulce como la Golden, aporta una profundidad de sabores que marca la diferencia entre un pastel corriente y uno memorable.
Jamás cortes la tarta nada más sacarla; déjala reposar al menos un par de horas para que los jugos se cuajen, evitando que la porción se desmorone en el plato.
Variantes de la receta
Si te gusta notar texturas crujientes al morder, espolvorea un poco de azúcar avainillado o almendra granillada sobre el huevo justo antes de hornear.
Puedes sustituir una pequeña parte del azúcar moreno por sirope de arce puro si buscas un fondo tostado diferente.
Con qué acompañar tarta de manzana americana
Una bola generosa de helado de vainilla artesanal, colocada al lado de la porción todavía templada, genera un contraste de temperaturas insuperable.
Un vaso de leche muy fría o un café negro bien cargado completan la experiencia sin distracciones.
Cómo conservar
Guarda el pastel bajo una campana de cristal a temperatura ambiente durante el primer día para cuidar la textura de la masa.
A partir del segundo, pásalo a la nevera, donde aguanta perfectamente cuatro días; te aconsejo darle un golpe de microondas antes de comerlo.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos
Porciones: 8 raciones generosas
Tipo de cocina: Tradicional norteamericana
Tipo de comida: Postre o merienda contundente
Información nutricional (calorías totales): Aproximadamente 450 kilocalorías por ración individual.