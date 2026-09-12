David Guibert, chef profesional: «Mucha gente añade el aceite a la sartén, pero es mejor incorporarlo directamente a la carne o la verdura»

Saltear verduras puede parecer una tarea muy sencilla, pero conseguir que queden crujientes y sabrosas requiere conocer algunos trucos de cocina. El cocinero navarro David Guibert, autor de «Un chef en tu cocina», comparte una técnica sencilla para que conseguir unas verduras perfectas en textura y sabor. Lo primero y más importante es cortarlas en trozos de tamaño similar y recordar que cada una necesita un tiempo de cocción diferente. Salteándolas a fuego fuerte, el calabacín apenas requiere tres o cuatro minutos, mientras que la berenjena precisa seis o siete minutos.

La preparación comienza con una sartén muy caliente y el fuego alto. También es importante no llenar demasiado la sartén, ya que esto sólo hace que se genere vapor y hace que pierdan la textura crujiente que diferencia un buen plato. Asimismo, hay otro detalle que el chef considera fundamental y muchas personas pasan por alto: el aceite no se debe añadir a la sartén cuando ya está caliente, sino a las verduras.

El mejor truco para cocinar verduras a la plancha

Guibert aconseja añadir una pequeña cantidad de aceite directamente sobre las verduras y repartirla bien antes de ponerlas al fuego. Así evitamos que el aceite alcance una temperatura excesiva y termine quemándose, algo que podría aportar un sabor amargo a las verduras. Además, cocinar en pequeñas tandas permite que cada pieza entre en contacto con el calor de forma más uniforme, evitando que se acumule vapor y ayudando a mantener una textura crujiente y un buen color.

El momento en el que se incorporan determinados ingredientes también puede marcar una gran diferencia en el resultado final. Guibert recomienda prestar especial atención a los ingredientes ácidos, como el limón, el vinagre o el tomate. El chef recomienda finalizar el salteado con un pequeño chorrito de vinagre para mantener una textura ligeramente crujiente y un color más intenso, además de aportar un contraste ácido que potencia el sabor de toda la receta.

Por último, señala que conseguir unas verduras perfectas en textura y sabor requiere práctica y controlar bien el punto de cocción. Vigilar la temperatura, evitar llenar demasiado la sartén y ajustar correctamente la cantidad de sal, aceite e ingredientes ácidos son pequeños detalles que pueden transformar por completo unas verduras salteadas hechas en casa.

Entre las mejores verduras para saltear se encuentran el pimiento rojo, verde o amarillo, el calabacín, la berenjena, la cebolla, los espárragos verdes, el brócoli, la coliflor, la zanahoria, los champiñones, las judías verdes y el puerro. Para conseguir un resultado especialmente sabroso, se pueden combinar varias de ellas, como pimiento, cebolla, calabacín, champiñones y espárragos.

Salsa de Café París

#cafeparis #entrecote #recetas #mantequilla ♬ Memories of Paris – Paris Cafe Society @huevosconpapasss SALSA CAFE DE PARIS. 🧈 1/4 cebolla morada 🧈 1 diente de ajo 🧈 1 cucharadita de alcaparras 🧈 6-7 hojas de perejil 🧈 1 anchoa 🧈 ralladura de 1 limón 🧈 jugo de 1/2 limón 🧈 1 cucharada de salsa perrins 🧈 1 cucharada de brandy 🧈 1 cucharada de mostaza dijon 🧈 1 cucharada de ketchup 🧈 triturar todos estos ingredientes y añadir la mezcla a unos 200-250gr de mantequilla sin sal (sacada de la nevera con 2-3hrs de antelación para q esté blanda y poder trabajarla e integrar la mezcla bien). 🧈 añadir a la mezcla 1 cucharada de sal + 1 de curry + 1 de romero + 1 de pimentón picante y mezclar todo hasta q esté bien integrado. 🧈 llevar la mezcla a papel film, hacer un rollito (procurar q quede bien compacto) y a la nevera mínimo 1h. 🧈 una vez cocinada la carne añadir un trozo de la mantequilla (tras la hora en la nevera estará dura) en la misma sarten, y una vez derretida añadir 100-150ml de nata para cocinar y dejar reducir a fuego mínimo 5mins. 🧈 (el resto de la mantequilla q no utilices la puedes congelar para otras veces). #salsa

Esta salsa especiada es perfecta para acompañar carnes y verduras a la plancha, aportando un toque cremoso, aromático y lleno de sabor.

Tritura 1/4 de cebolla morada, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de alcaparras, 6-7 hojas de perejil, 1 anchoa, la ralladura y el zumo de medio limón, 1 cucharada de salsa Perrins, 1 cucharada de brandy, 1 cucharada de mostaza Dijon y 1 cucharada de ketchup. Añade esta mezcla a unos 200-250 g de mantequilla sin sal, que debe estar a temperatura ambiente tras sacarla de la nevera 2-3 horas antes.

Incorpora 1 cucharada de sal, 1 de curry, 1 de romero y 1 de pimentón picante, y mezcla todo hasta que quede perfectamente integrado. Coloca la mantequilla sobre papel film, forma un rollito compacto y déjalo en la nevera durante al menos 1 hora.

Una vez cocinada la carne, añade un trozo de esta mantequilla a la misma sartén y deja que se derrita. Cuando esté completamente fundida, incorpora 100-150 ml de nata para cocinar y deja reducir a fuego mínimo durante unos 5 minutos, hasta conseguir una salsa cremosa. El resto de la mantequilla puede conservarse en el congelador para utilizarla en otras ocasiones.