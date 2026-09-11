Los chefs expertos coinciden: casi todo el mundo fuera de Italia comete un error al cocinar espaguetis boloñesa y con este truco podrás hacerlos aún más sabrosos
Según los historiadores, las primeras referencias de la salsa boloñesa se remontan a la conquista de la Galia, en el siglo I a.C.. En aquel momento, el ingrediente principal era la carne y se servía como segundo plato. Poco a poco, la receta fue ganando popularidad y terminó extendiéndose por diferentes zonas del Imperio romano.
Durante la Edad Media, adquirió especial protagonismo en la zona de Bolonia y empezó a combinarse con los tradicionales platos de pasta que terminarían convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la gastronomía italiana. A partir del siglo XVI, la llegada y progresiva incorporación del tomate a la cocina italiana y europea transformó la receta y, finalmente, en 1982, la Academia Italiana de la Cocina depositó la receta considerada oficial en la Cámara de Comercio de Bolonia.
El truco para hacer los espaguetis boloñesa más sabrosos
La carne picada es la gran protagonista de la boloñesa y, junto a ella, la cebolla juega un papel fundamental. Sin embargo, lo que muchos no saben es que las verduras también son imprescindibles y deben utilizarse en buena cantidad. La zanahoria y el apio, bien picados, aportan ese aroma y sabor tan característicos de esta salsa. Aunque algunas personas los evitan, el ajo también puede darle un toque especial y completar el conjunto.
Si tienes prisa, quizá la boloñesa no sea la mejor opción. Una salsa realmente sabrosa necesita tiempo para cocinarse a fuego lento y conseguir que todos los sabores se integren. Lo ideal es dejarla entre una y dos horas al fuego, con paciencia y sin prisas.
Otro detalle importante es no abusar del tomate. La salsa debe quedar equilibrada y permitir que se aprecie también el sabor de la carne y las verduras. Por su parte, el vino hay que dejarlo por completo antes de seguir con la elaboración, mientras que la sal es mejor ajustarla poco a poco durante la cocción.
Si la salsa queda demasiado espesa, se puede añadir un poco de agua de cocción de la pasta. Y, sobre todo, no conviene subir demasiado el fuego: una cocción lenta durante una o dos horas hará que los sabores se concentren y que la carne quede mucho más tierna.
Receta paso a paso
@missohlaura ✨Salsa Bolognesa✨ Sin lugar a dudas, esta es la receta que más he cocinado a lo largo de mi vida. Tal vez por eso soy súper estricta cuando como una boloñesa fuera de casa. Y es que es una receta aparentemente muy sencilla, pero que tiene su truco, y cuanto más la repites, más la perfeccionas. Ya ves que la receta es súper fácil de seguir, solo necesitas buenos ingredientes y, lo más importante, no tener prisa: puedes hacer una salsa de carne con tomate para pasta en un momentito, pero una buena boloñesa necesita de paciencia y de un buen rato de chup-chup. 👉🏻 Estamos pasando unos días en familia en la playa, y esta salsa la preparé para terminar el plato en la casa que hemos alquilado, para que el primer día todo fuera más ágil a nuestra llegada. De ahí que no veas el resultado final en el vídeo. ¿Cómo la preparas tu? ¡Te leo en comentarios! INGREDIENTES (5 pax! 500 g de pasta seca (macarrones con agujero, idealmente) 1 cebolla 1 rama de apio 1 zanahoria y media 700 g carne picada de ternera 1 copa de vino tinto (o blanco) 800 g de tomate natural triturado Sal, pimienta, oregano y albahaca Mucho cariño #cocinaentiktok #aprendecontiktok #recetasfaciles #pasta #bolognese #comidaitaliana #mealprep ♬ A Summer Place – Hollywood Strings Orchestra
Para cinco personas necesitarás 500 gramos de pasta seca, preferiblemente macarrones con agujero; una cebolla, una rama de apio, una zanahoria y media y 700 gramos de carne picada de ternera. También hacen falta una copa de vino tinto o blanco, 800 gramos de tomate natural triturado, sal, pimienta, orégano y albahaca.
La receta es muy sencilla de preparar, pero hay un detalle fundamental: no tener prisa. Hacer una salsa de carne con tomate para acompañar la pasta puede llevar poco tiempo, pero una auténtica boloñesa necesita cocinarse lentamente, dejando que todos los ingredientes se integren con un buen rato de «chup-chup».
La preparación comienza sofriendo a fuego medio la cebolla, el apio y la zanahoria bien picados, dejando que las verduras se cocinen lentamente hasta que estén tiernas. Después se incorpora la carne picada de ternera y se cocina hasta que quede bien dorada. A continuación, se añade un poco de vino tinto y se deja reducir durante unos minutos para que se evapore el alcohol. Una vez reducido, se incorpora el tomate natural triturado, junto con sal, pimienta, un poco de orégano y, si se tiene a mano, unas hojas de albahaca. Se mezcla todo bien y se deja cocinar a fuego lento, haciendo «chup-chup» durante aproximadamente una hora u hora y media, para que la salsa gane sabor y consistencia. Por último, sólo queda cocer la pasta y servirla acompañada de esta deliciosa salsa boloñesa.