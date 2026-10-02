Dos chefs Michelin coinciden: “Para que el pollo asado quede mucho más jugoso, hay que cocinarlo antes en leche”

Los Hermanos Torres poseen tres estrellas Michelin en su restaurante Cocina Hermanos Torres, en el barrio barcelonés de Les Corts. Además cuentan con dos restaurantes más, Eldelmar, en el Puerto Olímpico, y Parada Torres, en el Mercado de Santa Caterina de la misma ciudad. son referentes, grandes, y en cada establecimiento juegan con productos e ingredientes, como con esta receta de pollo asado.

Famosos por sus programas de televisión, suelen hacer variedad de recetas, y ahora, a través de sus cuentas de Instagram, y de Ten TV, nos ofrecen una de pollo asado que seguro todos podremos hacer en casa de una manera sencilla o cambiando un poco la receta. Una de las peculiaridades de este plato es que los Hermanos Torres añaden leche al pollo para que esté mucho más jugoso.

El truco de dos estrellas Michelin para que el pollo asado sepa mejor

La receta Sergio y Javier Torres tiene el pollo como base y además incorpora de puré de patatas. Aquí está la receta que proponen en su Instagram para 4 raciones:

Ingredientes

4 muslos de pollo

2 patatas

1 rama de canela

1 vaina de anís estrellado

1 cucharada de comino

2 dientes de ajo

1 litro de leche entera

2 ramas de romero

4 ramas de tomillo

1 hoja de laurel

1 guindilla

6-7 olivas verdes sin hueso

Aceite de oliva

Sal

Pimienta