Dos chefs Michelin coinciden: “Para que el pollo asado quede mucho más jugoso, hay que cocinarlo antes en leche”
Los Hermanos Torres poseen tres estrellas Michelin en su restaurante Cocina Hermanos Torres
Elaboran una receta en la que añaden lecha al pollo
La receta Sergio y Javier Torres tiene el pollo como base y además incorpora de puré de patatas
Los Hermanos Torres poseen tres estrellas Michelin en su restaurante Cocina Hermanos Torres, en el barrio barcelonés de Les Corts. Además cuentan con dos restaurantes más, Eldelmar, en el Puerto Olímpico, y Parada Torres, en el Mercado de Santa Caterina de la misma ciudad. son referentes, grandes, y en cada establecimiento juegan con productos e ingredientes, como con esta receta de pollo asado.
Famosos por sus programas de televisión, suelen hacer variedad de recetas, y ahora, a través de sus cuentas de Instagram, y de Ten TV, nos ofrecen una de pollo asado que seguro todos podremos hacer en casa de una manera sencilla o cambiando un poco la receta. Una de las peculiaridades de este plato es que los Hermanos Torres añaden leche al pollo para que esté mucho más jugoso.
El truco de dos estrellas Michelin para que el pollo asado sepa mejor
La receta Sergio y Javier Torres tiene el pollo como base y además incorpora de puré de patatas. Aquí está la receta que proponen en su Instagram para 4 raciones:
Ingredientes
Elaboración de la receta
- Retirar el exceso de grasa de los muslos de pollo y salar bien.
- Colocarlos en una olla junto a las patatas enteras. Añadir la rama de canela, el anís estrellado, los ajos pelados, el comino, la guindilla y las hierbas aromáticas.
- Cubrir con la leche, tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 2 horas.
- Precalentar el horno a 230 ºC con el grill al máximo.
- Retirar los muslos con cuidado y colocarlos sobre una rejilla con la piel hacia arriba.
- Hornear durante 10–12 minutos hasta que la piel quede bien dorada y crujiente.
- Mientras tanto, pelar las patatas y machacarlas para obtener un puré.
- Añadir poco a poco parte de la leche de cocción hasta conseguir una textura sedosa.
- Salpimentar y ligar con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.
- Picar las olivas en trozos pequeños e incorporarlas al puré. Mezclar bien y ajustar de sal.
- Servir los muslos de pollo bien crujientes acompañados del puré de patatas.
Beneficios del pollo asado
Un artículo publicado en Index HR concluye que uno de los principales puntos fuertes del pollo asado es su contenido en proteínas de alta calidad. La carne de pollo aporta los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la alimentación. Son proteínas que se integran en funciones relacionadas con el mantenimiento de la masa muscular, la reparación de tejidos y numerosos procesos metabólicos.
Además, el pollo contiene vitaminas del grupo B, especialmente niacina, vitamina B6 y vitamina B12, junto con minerales como fósforo, zinc y selenio. La Fundación Española de la Nutrición destaca que la carne de ave aporta proteínas de elevado valor biológico y puede formar parte de una dieta equilibrada cuando se consume dentro de una alimentación variada.
Nutrientes generales del pollo
Según la FEN; la carne de pollo tiene como componente mayoritario, en un 70% aproximadamente, al agua. Le siguen las proteínas con alto valor biológico, dado su contenido en aminoácidos esenciales. El pollo se puede considerar una carne magra, sobre todo cuando se consume sin piel donde reside una parte importante de la grasa.
La grasa es mayoritariamente grasa monoinsaturada constituida principalmente por ácido oleico, seguida de la grasa saturada, representada sobre todo por el ácido palmítico. También encontramos una cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente en forma de ácido linoleico variable dependiendo de la alimentación del ave.
La carne de pollo se distingue de la de vacuno o porcino en que su contenido en colesterol es más elevado, prácticamente el doble.
Con respecto a los micronutrientes el pollo es fuente de minerales como el fósforo, el cual contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.
Las principales vitaminas presentes son del grupo B, destacando la niacina y la vitamina B6. Una ración de pollo aporta el 73% y 97% respectivamente de las ingestas recomendadas de niacina para hombres y mujeres de 20 a 39 años que practican actividad física de forma moderada.
¿Cuánto pollo debemos comer a la semana?
Las actuales recomendaciones nutricionales aconsejan el consumo de 3 raciones a la semana de carnes magras, alternando el consumo entre distintos tipos entre los que está el pollo.
Es un alimento fantástico para niños y adolescentes, es decir, en población en edad de crecimiento, también para deportivas al favorecer la energía y la fuerza, y en personas mayores.