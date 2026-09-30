Los cocineros expertos coinciden: para que los tomates sepan a tomate, «no los aliñes sólo con sal y aceite, mejor 1 lata de anchoas, limón y aceitunas»

Procedente del continente americano, el tomate empezó a extenderse por diferentes partes del mundo tras el descubrimiento de América. Hoy en día, existen más de 10.000 variedades de tomate, con diferencias en tamaño, color, textura, sabor y características. A nivel nutricional, en general destacan por su contenido en vitamina A, vitamina C, potasio y licopeno, un compuesto natural con propiedades antioxidantes.

En este contexto, se ha hecho viral en redes sociales un vídeo que ofrece una alternativa al clásico aliño de sal y aceite para potenciar el sabor del tomate. Una combinación de anchoas, limón y aceitunas puede transformar por completo este plato tan sencillo. Una receta que se prepara en pocos minutos y permite disfrutar de un acompañamiento diferente, sabroso y muy fácil.

El truco definitivo para aliñar los tomates

#recetafacil #comidasaludable #tomate ♬ Stand by Me (Instrumental Version) – United Guitar Players @ainara_lo Tomates. Aliño & “tapenade”. A pesar del calor el verano tiene muchas cosas buenas. Esos baños en el mar que me dan la vida, eso reencuentros con amigos, esas terracitas, la cerveza fría, los viajes, los atardeceres… y los tomates. Me tiro el verano comiendo tomate, y fruta mucha fruta. Hoy solo quería dar un homenaje a ese gran manjar e que tenemos la suerte de tener. 🍴ingredientes 🍴 Tomates buenos. Aceitunas buenas. Aceite de bueno. Vinagre de jerez. Anchoas. Limón Cebollino. Sal. 🍅 Corta los tomates en rusa has y recupera ese agua para hacer el aliño con aceite del rico, sal y un poco de vinagre de jerez. 🍅 Pon el aliño en el fondo y coloca el tomate. 🍅 Machaca un puñado de aceitunas, 3 anchoas en aceite y un poco de ralladura de limón. 🍅 Añade esta especie de tapenade, unas escamas de sal sobre los tomates y un poco de cebollino fresco. 🍅 No te olvides de mojar pan del bueno en esa salsita. #ricorico

En un vídeo publicado en redes sociales, Ainara explicó cómo preparar este aliño paso a paso. «No los aliñes sólo con sal y aceite, mejor con 1 lata de anchoas, limón y aceitunas»; una combinación que promete mucho sabor y muy poco esfuerzo para resolver cualquier cena.

Los ingredientes necesarios son fáciles de encontrar: cuatro tomates maduros; unos cuarenta gramos de aceitunas sin hueso; tres filetes de anchoa en aceite; ralladura de medio limón; dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra; media cucharada de vinagre de Jerez; sal y escamas de sal; cebollino fresco y pan para acompañar, al gusto. La elaboración sólo consta de tres pasos:

Para empezar, se lavan los tomates y se cortan en rodajas finas, procurando recoger en un bol todo el líquido que vayan soltando. Este jugo se mezcla con el aceite, el vinagre y una pizca de sal hasta conseguir una vinagreta emulsionada. A continuación, se trituran las aceitunas junto con las anchoas y la ralladura de limón, formando una pasta que se reparte sobre las rodajas de tomate. El toque final consiste en añadir escamas de sal y cebollino fresco picado.

Con éste sencillo truco, los tomates adquieren más intensidad, aroma y un toque salado muy agradable al paladar, convirtiéndose en un plato completamente diferente. El resultado recuerda a una tapenade provenzal, aunque preparada de una manera mucho más rápida, perfecta para una cena sencilla o para sacar partido a los tomates de temporada sin complicarse demasiado en la cocina.

Las mejores variedades

El tomate rosa es una de las variedades más apreciadas por quienes buscan productos de calidad. Destaca por su sabor dulce, escasa acidez y una textura carnosa y delicada. Identificarlo es muy sencillo por su gran tamaño, forma ligeramente irregular, piel fina y una tonalidad que puede ir desde el rosa claro hasta un rojo suave. En ocasiones, presenta pequeñas imperfecciones en su superficie, algo completamente normal que indica que ha madurado en la propia planta. No necesita demasiados ingredientes para destacar, ya que su propio sabor es el gran protagonista.

Por otro lado, el tomate de rama se caracteriza porque los frutos se mantienen unidos al tallo, lo que permite que conserve mejor su humedad y mantenga un sabor más intenso durante más tiempo. Tiene una piel fina, aunque bastante resistente, una pulpa firme y un sabor equilibrado, con un ligero contraste entre dulzor y acidez. Su consistencia permite utilizarlo tanto en rodajas como rallado, además de ser una buena alternativa para cocinarlo entero al horno o a la plancha.

El tomate Corazón de Buey es una variedad que surgió como una mutación en Europa del Este durante el siglo XIX y que posteriormente se extendió a diferentes partes del mundo. Con una silueta acorazonada muy característica, puede alcanzar los 500 gramos de peso. Tiene una piel fina y delicada, cuya tonalidad puede ir desde un rojo intenso hasta matices anaranjados, dependiendo de su grado de maduración. Es un tomate muy jugoso y de sabor dulce, con una pulpa abundante y pocas semillas. Cabe señalar que madura de dentro hacia fuera, por lo que puede presentar una pulpa completamente madura mientras la parte exterior todavía conserva algunas tonalidades verdes.